Депутаты Волгоградской гордумы наградят избирателей медалями

Об отставке главного тренера "Ротора-Волгограда" Валерия Есипова заявил председатель комитета по физической культуре и спорту Волгоградской области Александр Глинянов на пресс-конференции, которая в эти минуты проходит на стадионе "Трактор". Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Александр Глинянов не стал акцентировать внимание на причинах смены главного тренера футбольного клуба, подчеркнув лишь, что расставание с Валерием Есиповым состоялось "по согласованию сторон". Тренировать игроков волгоградского клуба теперь будет Сергей Павлов. Представляя нового наставника, председатель спорткомитета охарактеризовал его как “антикризисного управляющего”, который вывел в премьер лигу не одну команду. Работал новый тренер и со сборной России, а в свое время обеспечил камышинскому ...