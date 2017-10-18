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Общество
 19.10.2017 08:23

Депутаты Волгоградской гордумы наградят избирателей медалями

Около 400 тысяч рублей из городского бюджета планируется потратить на изготовление подарочной продукции для поощрения депутатами Волгоградской гордумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, будет изготовлено 30 наборов из 5 медалей  и 200 значков. Медали цвета золота должны быть сделаны  из латуни, иметь изображение вида Волгограда и упакованы в шахматном порядке в деревянном футляре. Значки должны быть металлическими с чернением, на английской булавке. За успехи в каких сферах городские депутаты собираются награждать  медалями  избирателей, не сообщается. 

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Газетный киоск 19.10.2017 06:07

Проект по обводнению Ахтубы требует дополнительно 3 млрд рублей из бюджета МОСКВА, 18 октября 2017г. /ТАСС/.  Проект по обводнению Ахтубы для увеличения нерестовых площадей осетровых рыб требует дополнительно более 3 млрд рублей из бюджета в ближайшие три года. Об этом сообщил в среду глава Минприроды РФ Сергей Донской в ходе IV заседания Организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года экологии. "Мы предлагаем в рамках этого приоритетного проекта обеспечить дополнительное обводнение Ахтубы в межевые периоды путем строительства водопропускного сооружения с расходом 100 кубометров в секунду. Проект предусматривает восстановление пропускной способности русел рек, мелиоративных систем,...
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Экология 18.10.2017 20:28

Жители Городищенского района Волгоградской области подготовили обращение к президенту России с просьбой предотвратить строительство мусорного полигона на орошаемых землях сельхозназначения. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в общероссийской общественной организации "Зеленый патруль", куда также пожаловались люди. Точное место строительства мусорного полигона пока не разглашается, но жители района утверждают, что возвести его собираются либо между поселками Ерзовка и Орловка, либо рядом с Котлубанью и Грачами. Стало известно, что возобновились переговоры по реализации концессионного соглашения, которое пролежало на полке более 7 лет.   Руководитель регионального отделения общественной организации "Зеленый патруль" Ярослав Князев сообщил, что строить новый полигон собирается компания, у которой нет своей...
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Расследования 18.10.2017 20:09

К году исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства приговорен житель Волгоградской области Корякин за оскорбление судьи. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, мужчина также приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии строго режима за неправомерное завладение автомобилем и кражу. Во время процесса, который шел зимой этого года в Среднеахтубинском районном суде, Корякин устроил скандал. Согласно матариалам суда, он "бегал по клетке", кричал, что "зальет все кровью", требовал заменить прокурора и судью. Затем мужчина разразился грубой нецензурной бранью в адрес федерального судьи. На замечания Корякин не реагировал, продолжал оскорблять судью,...
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Аналитика 18.10.2017 20:02

Смотрите сегодня в программе: Власти разрешили дом построить, а теперь хотят его снести. Что происходит?: ведущий застройщик удивился информации областной инспекции Госстройнадзора о приостановке строительства нескольких домов в Волгограде. Президиум политсовета волгоградского реготделения партии «Единая Россия» согласовал кандидатуру нового председателя облкомимущества: отставке прежнего «выдвиженца» Натальи Жуковой предшествовал скандал. Выбираться с последнего места в ФНЛ «Ротор - Волгоград» будет с другим тренером: Валерий Есипов ушел в отставку.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00  в...
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Культура 18.10.2017 18:28

В Волгограде артистка ликвидированного ансамбля «Вишневый сад» указала на «губителей» культуры Много некультурных слов в адрес пока еще своего руководства позволили себе на пресс-конференции сотрудники эстрадного ансамбля «Вишневый сад». Как сообщает ИА «Высота 102», коллектив доживает последние дни в структуре Волгоградской областной филармонии. После проведенной реорганизации ансамбль «Вишневый сад», состоящий из пяти человек, прекращает свое существование. Солистка «Вишневого сада», заслуженная артистка РФ Татьяна Шереметева и руководитель ансамбля Андрей Козлов рассказывали журналистам о том, что филармония должна нести культуру в массы, повышать уровень образованности зрителей. Однако в своих высказываниях они не стеснялись «поливать грязью» собственного работодателя, сославшись на свойственную артистам эмоциональность. ...
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Общество 18.10.2017 15:57

Жителям частного сектора Волгограда станет удобнее общаться с водоканалом С целью повышения удобства абонентов ООО «Концессии водоснабжения» вместе с АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» открыли дополнительные участки для приема жителей частного сектора. С их помощью в оперативном режиме будут решаться вопросы снабжения абонентов питьевой водой и приема сточных вод для абонентов, имеющих соответствующие договора и открытые лицевые счета. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии водоснабжения», уже с 1 ноября 2017 года собственники частных домовладений, обратившись на участки АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», получат исчерпывающую консультацию квалифицированных специалистов по ряду вопросов сферы водоснабжения и водоотведения:  - начисление платы за предоставленные компанией услуги; - осуществление перерасчета платы; ...
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Общество 18.10.2017 15:54 (Обновлено: 18.10.2017 15:55)

Об этом было заявлено на всероссийском селекторном совещании, которое провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, в видеоселекторе, посвященном вопросам подготовки предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний отопительный период, участвовала заместитель  губернатора Волгоградской области Валентина Гречина.  Как отметил вице-премьер, отопительный сезон стартовал в 69 субъектах страны. В целом готовность жилищно-коммунальной системы высока и соответствует показателям прошлого года. Жилищный фонд, котельные, тепловые и водопроводные сети подготовлены к работе в холода более чем на 99%.  В Волгоградской области отопительный сезон начался во всех муниципальных образованиях, идет подключение потребителей к...
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Экономика 18.10.2017 15:30 (Обновлено: 18.10.2017 15:36)

«Волга-Раст»: новый Volkswagen Polo Life – правильный выбор и спецусловия при покупкеНа российском рынке автомобиль Volkswagen Polo в комплектации Life (Лайф) появился более полугода назад. Новая версия немецкого седана приобрела своих почитателей, которые успели убедиться в правильности своего выбора. Почему для многих владельцев Volkswagen Polo привлекательной оказалась именно комплектация Life, и как выгодно его можно приобрести в Волгограде рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст», официальном дилере Volkswagen.  Volkswagen Polo Life базируется на комплектации Trendline (Трендлайн). Модель может быть оснащена атмосферным двигателем 1.6 л мощностью 90 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также двигателем мощностью 110 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.  ...
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Спорт 18.10.2017 15:03

В футбольном клубе "Ротор-Волгоград" - новый тренер Об отставке главного тренера "Ротора-Волгограда" Валерия Есипова  заявил председатель комитета по физической культуре и спорту Волгоградской области Александр Глинянов  на пресс-конференции, которая в эти минуты проходит на стадионе "Трактор". Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Александр Глинянов не стал акцентировать внимание на причинах смены главного тренера футбольного клуба, подчеркнув лишь, что расставание с Валерием Есиповым состоялось "по согласованию сторон". Тренировать игроков волгоградского клуба теперь будет Сергей Павлов. Представляя нового наставника,  председатель спорткомитета охарактеризовал его как “антикризисного управляющего”, который вывел в премьер лигу не одну команду. Работал новый тренер и со сборной России, а в свое время обеспечил  камышинскому ...
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Расследования 18.10.2017 14:06

В Волгограде инспекторы ПДН занялись проверкой семьи брошенного на дороге ребенка Административный протокол за неисполнение родительских обязанностей составлен на женщину, которая накануне пьяной уснула на дороге, бросив 4-летнего ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, решается вопрос о постановке семьи на учет в ПДН. Как выяснилось, 52-летняя женщина является законным представителем ребенка, которого накануне пешеходы обнаружили на дороге в окружении спящих «тел» опекунши и ее сожителя. Интересно, что ранее семья состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних по причине ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, но впоследствии была снята с учета. И, по всей видимости, зря. Накануне, напомним, очевидцы отвратительной сцены с уснувшей на дороге пьяной парочкой,...
Прочитана: 3970 раз
Общество 18.10.2017 13:58

Директор ГКУ «Дирекция по обеспечению материально-технической и хозяйственной деятельности администрации Волгоградской области» Евгений Мирохин покинул свой пост. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, исполняющей обязанности назначена заместитель директора учреждения Татьяна Серебрякова. О причинах увольнения Мирохина не сообщается. Но известно, что в учреждении планируется усилить блок по госзакупкам. К слову, на днях дирекция  «отметилась» дорогой госзакупкой: был объявлен аукцион на капитальный ремонт первого этажа административного здания на ул. Новороссийской, 15, в котором  располагаются облизбирком, комитет по управлению госимуществом, а также  другие ведомства администрации региона. Цена предстоящего ремонта оценена почти в 22 миллиона рублей. 
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Экономика 18.10.2017 13:40

Глава УФНС по Волгоградской области дал совет, как сэкономить Пять уголовных дел о неуплате налогов в крупном размере было возбуждено в Волгоградской области в рамках работы налоговых органов по выявлению незаконных схем дробления бизнеса. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня сообщил руководитель УФНС по Волгоградской области Роман Иванов на публичных слушаниях, где обсуждались вопросы риск- ориентированного подхода к проведению проверок, выявления и предотвращения схем уклонения от уплаты налогов. Участие в мероприятии приняли начальники территориальных налоговых органов региона, представители прокуратуры, Торгово-промышленной палаты, общественных организаций и предприниматели.  По результатам проверок, проведенных налоговыми органами региона, за последние 3 года в...
Прочитана: 3596 раз
Астрахань 18.10.2017 13:39

Волгоградская компания приступает к выращиванию хлопка в Астраханской области «Камышинский текстиль» в рамках импортозамещения в 2018 году приступит к выращиванию хлопка с последующей его переработкой на собственном предприятии. Проект будет реализовываться в Астраханской и Волгоградской областях, сообщает ИА «Астрахань 24». Губернатор Астраханской области Александр Жилкин подтвердил ТАСС намерения реализовать данный совместный проект. «В следующем году, наверное, выйдем на первые 500 га. Если всё будет удачно, тогда в 2019 году под хлопок выделим уже 15 тыс. га. Земля в регионе есть», – сообщал глава региона. Директор Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства (ВНИИООБ, Астрахань) Михаил Пучков сказал, что климатические условия для выращивания хлопка в...
Прочитана: 1141 раз
Расследования 18.10.2017 13:04

Застройщик Александр Назаров опроверг информацию о приостановке строительства в Волгограде жилых домов Президент «Торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров опроверг информацию о приостановке строительства домов в микрорайоне «Санаторный». Как заявил Назаров корреспонденту ИА «Высота 102» по телефону, «ни на каких объектах у нас строительство не приостанавливалось».  «Это какая-то неправильная информация — мы ничего не приостанавливали. Будем разбираться — на каком основании это было озвучено», - заключил Назаров. Напомним, как уже сообщало информагентство, сегодня руководитель инспекции Госстройнадзора по Волгоградской области Александр Сторожук публично заявил о том, что получил уведомления о приостановлении строительства трех объектов в микрорайоне «Санаторный». «Это Назаров.Три объекта сейчас встали", - заявил Сторожук.
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Происшествия 18.10.2017 13:03

Приставы не разрешили 38-летней жительнице Волгограда вылететь в Италию на собственную свадьбу. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по региону, на таможенном контроле выяснилось, что женщина задолжала по кредитным платежам свыше 60 тысяч рублей. Узнав, что поездку придется отменить, эмоциональная волгоградка устроила истерику и даже симулировала обморок, надеясь, что ее все-таки выпустят из страны. Однако улететь к жениху женщина смогла только после того, как она оплатила весь долг, а также сумму исполнительского сбора в размере 7%. 
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