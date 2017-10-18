«Высота 102 ТВ»: В Волгограде полный законных собственников жилой дом оказался самостроем

Смотрите сегодня в программе: Власти разрешили дом построить, а теперь хотят его снести. Что происходит?: ведущий застройщик удивился информации областной инспекции Госстройнадзора о приостановке строительства нескольких домов в Волгограде. Президиум политсовета волгоградского реготделения партии «Единая Россия» согласовал кандидатуру нового председателя облкомимущества: отставке прежнего «выдвиженца» Натальи Жуковой предшествовал скандал. Выбираться с последнего места в ФНЛ «Ротор - Волгоград» будет с другим тренером: Валерий Есипов ушел в отставку.







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