Проект по обводнению Ахтубы требует дополнительно 3 млрд рублей из бюджета

МОСКВА, 18 октября 2017г. /ТАСС/.

Проект по обводнению Ахтубы для увеличения нерестовых площадей осетровых рыб требует дополнительно более 3 млрд рублей из бюджета в ближайшие три года. Об этом сообщил в среду глава Минприроды РФ Сергей Донской в ходе IV заседания Организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года экологии.

"Мы предлагаем в рамках этого приоритетного проекта обеспечить дополнительное обводнение Ахтубы в межевые периоды путем строительства водопропускного сооружения с расходом 100 кубометров в секунду. Проект предусматривает восстановление пропускной способности русел рек, мелиоративных систем, рыбоводных каналов, проведение рыбохозяйственных мелиораций. Эти задачи планируется решать совместно с Минсельхозом РФ, Росрыболовством, органами исполнительной власти Волгоградской и Астраханской областей. Для реализации этих двух направлений объективно существует потребность в дополнительных средства из федерального бюджета в ближайшие три года, которая составляет более 3 млрд рублей", - сказал Донской.

По словам министра, совместно с Минфином и Минприроды уже подготовило предложения по индексации ставок платы за пользование водными объектами, за экваторию в производстве электрической энергии, чтобы дополнительно получить 1 млрд рублей уже в 2018 году, а с учетом ежегодной индексации порядка 14 млрд рублей до 2025 года.

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