В Волгограде артистка ликвидированного ансамбля «Вишневый сад» указала на «губителей» культуры

Много некультурных слов в адрес пока еще своего руководства позволили себе на пресс-конференции сотрудники эстрадного ансамбля «Вишневый сад». Как сообщает ИА «Высота 102», коллектив доживает последние дни в структуре Волгоградской областной филармонии. После проведенной реорганизации ансамбль «Вишневый сад», состоящий из пяти человек, прекращает свое существование. Солистка «Вишневого сада», заслуженная артистка РФ Татьяна Шереметева и руководитель ансамбля Андрей Козлов рассказывали журналистам о том, что филармония должна нести культуру в массы, повышать уровень образованности зрителей. Однако в своих высказываниях они не стеснялись «поливать грязью» собственного работодателя, сославшись на свойственную артистам эмоциональность.

Ранее в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» директор областной филармонии Светлана Матова поясняла, что двое сотрудников «Вишневого сада» работали по срочным трудовым договорам, срок которых истек еще в августе 2017 года. Что касается певицы Шереметевой, которая в отделе кадров учреждения культуры значится как Павлюченко, то по итогам прошедшей этим летом аттестации артистов филармонии ей было рекомендовано перейти на работу в хоровую капеллу. Соответствующее предложение, как пояснила Матова, было сделано Татьяне Шереметевой, которая, в свою очередь, от него отказалась.

В ходе общения с прессой Шереметева, которую, по всей видимости, оскорбило такое предложение, пояснила, что работает в экстрадном жанре, тогда как для хоровой капеллы требуются оперные певцы. Она и руководитель ансамбля Андрей Козлов, видимо, посчитав себя компетентными в сфере менеджемента, раскритиковали затеянную в этом году новым руководством филармонии реорганизацию учреждения. Напомним, как уже сообщало информагентство, этим летом было принято решение разделить филармонию на два учреждения, в одно из которых переводятся творческие работники, в другое — административно-хозяйственный персонал. Козлов заявил, что в филармонию «пришли люди, которые ничего не понимают в культуре», их главная цель — ее «уничтожить». При новом руководстве филармонии, по его словам, сотрудники ансамбля столкнулись с «оголтелым хамством». Конкретных примеров, правда, названо не было.

По сведениям «Высота 102», одной из причин расформирования ансамбля «Вишневый сад» стало невыполнение государственного задания. Однако организаторы пресс-конференции заявили, что все планы выполняют и даже зарабатывают деньги для филармонии на платных концертах. Особенно обидно Татьяне Шереметевой и Андрею Козлову за их собственный проект — творческую гостиную, которая проработала в фойе здания ЦКЗ последние три года. На вечера, по словам Козлова, приглашались известнейшие люди Волгограда, такие как поэт и бывший депутат облдумы Владимир Овчинцев, бард и нынешний городской нардеп Сергей Коновалов, художники Андрей Выстропов и Владислав Коваль. Последний в качестве сочувствующего также принял участие в пресс-конференции. Он с грустью констатировал, что творческая интеллигенция, ничего не зарабатывая, полностью отдает себя зрителям. Овчинцев, разразившись гневным спичем, назвал местную культуру "девушкой по вызову".

Участники брифинга сошлись во мнении, что истинной причиной расформирования ансамбля может являться банальная нехватка бюджетного финансирования. Но ведь не расформировали «Вишневый сад», вспомнила вдруг Шереметева, при губернаторе Шабунине, когда коллектив по восемь месяцев не видел зарплаты. Готовы ли сегодня артисты «голодать» ради искусства — певица, правда, не уточнила.

Главным своим «врагом» сотрудники «Вишневого сада» видят директора Волгоградской областной филармонии, увольнение которой, по всей видимости, позволит им почувствовать себя отомщенными. Между тем, в планах руководителя ансамбля - создание "полукоммерческой концертной организации".

Свое выступление инициаторы пресс-конференции просили считать официальным заявлением в прокуратуру и трудинспекцию.