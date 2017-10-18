Олимпиада по финансовой грамотности ждет волгоградских школьников





2 октября 2017 года стартовала регистрация на межрегиональную олимпиаду школьников «Высшая проба», которая проводится Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» совместно с рядом других ведущих российских вузов. Как сообщили ИА «Высота 102» её организаторы, в нынешнем году впервые в олимпиаде появилось направление «Финансовая грамотность», шансы на победу в котором у волгоградских школьников очень высоки.

Олимпиада «Высшая проба» — одно из самых масштабных интеллектуальных состязаний в России. В 2016/2017 учебном году в ней попробовали свои силы в общей сложности более 76 тысяч человек. Отметим, что в прошлом учебном году 11 волгоградских школьников стали победителями и призерами этой олимпиады. Лучше всего ребятам удалось выступить по таким направлениям, как математика и социология. В финальном этапе «Высшей пробы» приняли участие 113 человек, а всего на олимпиаду из Волгоградской области в прошлом году зарегистрировалось 2393 участника.

В 2017-2018 учебном году «Высшая проба» будет проводиться по 22 предметам: от электроники и вычислительной техники, физики и экономики до восточных языков, дизайна и журналистики. Впервые в этом году по инициативе Министерства финансов РФ в олимпиаде появился новый профиль – финансовая грамотность. В состязаниях по этому предмету смогут принять участие учащиеся 9-11 классов.

И здесь у волгоградских школьников есть преимущество перед ребятами из большинства регионов России. Ведь уже полтора года на базе Волгоградского филиала РАНХиГС работает региональный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования. Это один из 15 региональных центров, который создан в рамках проекта Всемирного банка и Министерства финансов РФ для повышения уровня финансовой грамотности в населения и развития финансового образования в нашей стране. За время существования центра в нем уже прошли обучение более 800 педагогов, которые теперь могут преподавать и уже преподают в школах области финансовую грамотность.

Олимпиадные соревнования, в том числе и по финансовой грамотности, будут проводиться в два этапа: отборочный тур пройдет с 25 ноября по 10 декабря 2017 года, заключительный — с 1 по 7 февраля 2018 года. После регистрации на сайте олимпиады участники первого этапа получат задание дистанционно, по интернету. Второй тур пройдет очно. Пункты его проведения традиционно располагаются более чем в 30 городах России, стран СНГ и Балтии в зависимости от количества школьников в том или ином городе, прошедших во второй этап. В прошлом году Волгоград стал одним из таких городов, в котором школьники могли написать олимпиадные задания второго тура. В этом году список городов – мест проведения заключительного этапа будет объявлен конце декабря.

Регистрация участников продлится до 20 ноября. Но уже сейчас те ребята, которые хотят проверить свою финансовую грамотность и подготовиться к соревнованиям, могут проверить себя на тестовых заданиях олимпиады . Всю информацию об олимпиаде «Высшая проба» можно найти на странице http://olymp.hse.ru/mmo/.

Фото с сайта https://www.hse.ru



