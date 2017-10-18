В Волгоградской области подсудимый обматерил судью во время процесса

К году исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства приговорен житель Волгоградской области Корякин за оскорбление судьи. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, мужчина также приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии строго режима за неправомерное завладение автомобилем и кражу. Во время процесса, который шел зимой этого года в Среднеахтубинском районном суде, Корякин устроил скандал. Согласно матариалам суда, он "бегал по клетке", кричал, что "зальет все кровью", требовал заменить прокурора и судью. Затем мужчина разразился грубой нецензурной бранью в адрес федерального судьи. На замечания Корякин не реагировал, продолжал оскорблять судью, участвующего в отправлении правосудия. Мужчина ранее уже был неоднократно судим за мошенничество, кражи и угоны транспортных средств. Апелляционная инстанция оставила ему приговор без изменения.



