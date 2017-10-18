В Волгоградской области отапливается больше половины жилых домов

Об этом было заявлено на всероссийском селекторном совещании, которое провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, в видеоселекторе, посвященном вопросам подготовки предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний отопительный период, участвовала заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина.

Как отметил вице-премьер, отопительный сезон стартовал в 69 субъектах страны. В целом готовность жилищно-коммунальной системы высока и соответствует показателям прошлого года. Жилищный фонд, котельные, тепловые и водопроводные сети подготовлены к работе в холода более чем на 99%.

В Волгоградской области отопительный сезон начался во всех муниципальных образованиях, идет подключение потребителей к теплу. Так, ресурс уже поступил в 6445 из 10618 многоквартирных домов. Запущено отопление в 854 из 901 школы, в 273 из 286 больниц, а также в 705 из 722 дошкольных учреждений. Работа по подключению объектов продолжается.

В целом региональная жилищно-коммунальная система к отопительному сезону готова на 100%. Созданы нормативные запасы основного и резервного топлива, материально-технических средств для устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ. В муниципальных районах и городских округах действуют оперативные штабы по подготовке к зиме. Координирует работу всех ведомств и муниципальных образований специальная межведомственная комиссия, подчеркивается в сообщении пресс-службы.



