Жителям частного сектора Волгограда станет удобнее общаться с водоканалом





С целью повышения удобства абонентов ООО «Концессии водоснабжения» вместе с АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» открыли дополнительные участки для приема жителей частного сектора. С их помощью в оперативном режиме будут решаться вопросы снабжения абонентов питьевой водой и приема сточных вод для абонентов, имеющих соответствующие договора и открытые лицевые счета. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии водоснабжения», уже с 1 ноября 2017 года собственники частных домовладений, обратившись на участки АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», получат исчерпывающую консультацию квалифицированных специалистов по ряду вопросов сферы водоснабжения и водоотведения:

- начисление платы за предоставленные компанией услуги;

- осуществление перерасчета платы;

- прописка и выписка граждан и другие;

- перерегистрация договоров и открытие лицевого счета в случае смены собственника в результате дарения или вступления в наследство. (В иных случаях перерегистрации и открытия лицевых счетов следует обращаться в Центр обслуживания клиентов «Концессий водоснабжения» по адресу ул. Пархоменко, 47а);

- прием показаний индивидуальных приборов учета абонентов, проживающих в частных домовладениях.

Центр обслуживания клиентов (абонентский отдел), расположенный по адресу ул. Пархоменко, д. №47а, продолжает свою работу. Здесь абоненты смогут решить следующие вопросы:

- заключение или расторжение договоров, т.е. открытие или закрытиелицевых счетов холодного водоснабжения и водоотведения;

- изменение степени благоустройства (подключение к сетям водоснабжения и водоотведения или отключение от них);

- выдача технический условий на подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения;

- согласование проектной документации для индивидуального жилого дома;

- техническое освидетельствование сетей вновь построенных домовладений;

- осуществление врезки частных домовладений;

- произведение замеров земельной площади;

- ввод в эксплуатацию приборов учета.

Свою работу продолжает и круглосуточный контакт-центр «Концессий водоснабжения», тел. 99-67-96. Звонок в контакт-центр позволит владельцам частных домов получить необходимые разъяснения по вопросам водоснабжения и водоотведения домовладений, не выходя из дома.

Адреса и режим работы участков АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»:

Центральный район:

ул. Пархоменко, 27

режим работы: Пн - выходной день; Вт: 8.00 – 17.00; Ср: 10.00 – 19.00, Чт – неприемный день; Пт: 8.00 – 17.00; Сб: 8.00 – 16.00; Вс – выходной день.

Дзержинский район:

пр. Жукова, 88

режим работы: Пн – выходной день; Вт: 8.00 – 17.00; Ср – 10.00 – 19.00; Чт – неприемный день; Пт – 8.00 – 17.00; Сб: 8.00 – 16.00; Вс – выходной день.

Ворошиловский, Советский районы:

ул. Даугавская, 4

режим работы: Пн – выходной день; Вт: 9.00 – 13.00; Ср: 9.00 – 13.00; Чт – неприемный день; Пт – 9.00 – 13.00; Сб: 9.00 – 13.00; Вс – выходной день.

ул. Череповецкая, 11/4

режим работы: Пн – выходной день; Вт: 8.00 – 17.00; Ср: 10.00 – 19.00; Чт – неприемный день; Пт: 8.00 – 17.00; Сб: 8.00 – 16.00; Вс – выходной день.

ул. Буханцева, 20

режим работы: Пн – выходной день; Вт: 9.00 – 18.00; Ср: 9.00 – 19.00; Чт – неприемный день; Пт: 9.00 – 18.00; Сб: 9.00 – 15.30; Вс – выходной день.

ул. Волгоградская, 13 (пос. М.Горького)

режим работы: Пн – выходной день; Вт: 8.00 – 12.00, 12.50 – 17.00; Ср: 8.00 – 12.00, 12.50 – 17.00; Чт – неприемный день; Пт: 8.00 – 12.00, 12.50 – 17.00; Сб: 8.00 – 12.00, 12.50 – 16.00; Вс – выходной день.

Красноармейский район:

б-р Энгельса, 23А, тел. 8-937-747-6013

режим работы:Пн – выходной день; Вт: 8.00 – 17.00; Ср: 10.00 – 19.00; Чт – неприемный день; Пт: 8.00 – 17.00; Сб – 8.00 – 16.00; Вс – выходной день.

ул. Брестская, 19А, тел. 8-937-747-6011

режим работы:Пн – выходной день; Вт: 9.00 – 18.00; Ср – 9.00 – 19.00; Чт – неприемный день; Пт: 9.00 – 18.00; Сб: 9.00 – 15.30; Вс – выходной день.

Кировский район:

ул. 64 Армии, 71Д

режим работы: Пн – выходной день; Вт: 9.00 – 13.00, 13.50 – 18.00; Ср: 9.00 – 13.00, 13.50 – 19.00; Чт – неприемный день; Пт: 9.00 – 13.00, 13.50 – 18.00; Сб: 9.00 – 13.00, 13.50 – 15.30; Вс – выходной день.

Краснооктябрьский район:

пр. Ленина, 81

режим работы: Пн – выходной день; Вт: 8.00 – 17.00; Ср: 10.00 – 19.00; Чт – неприемный день; Пт: 8.00 – 17.00; Сб: 8.00 – 16.00; Вс – выходной день.

ул. им. М.Еременко, 142А

режим работы: Пн – выходной день; Вт: 8.00 – 17.00; Ср: 8.00 – 17.00; Чт – неприемный день; Пт: 8.00 – 17.00; Сб: 8.00 – 16.00; Вс – выходной день.

Тракторозаводский район:

ул. 95-й Гвардейской, 2, тел. 8-937-747-6015

режим работы: Пн – выходной день; Вт: 8.00 – 17.00; Ср: 10.00 – 19.00; Чт – неприемный день; Пт – 8.00-17.00; Сб: 8.00 – 16.00; Вс – выходной день.

Телефон справочной службы АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»: 74-26-26 (многоканальный)



















