Орошаемые сельхозземли вблизи Волгограда хотят отдать под свалку

Жители Городищенского района Волгоградской области подготовили обращение к президенту России с просьбой предотвратить строительство мусорного полигона на орошаемых землях сельхозназначения. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в общероссийской общественной организации "Зеленый патруль", куда также пожаловались люди. Точное место строительства мусорного полигона пока не разглашается, но жители района утверждают, что возвести его собираются либо между поселками Ерзовка и Орловка, либо рядом с Котлубанью и Грачами. Стало известно, что возобновились переговоры по реализации концессионного соглашения, которое пролежало на полке более 7 лет.

Руководитель регионального отделения общественной организации "Зеленый патруль" Ярослав Князев сообщил, что строить новый полигон собирается компания, у которой нет своей свалки. А ее наличие - обязательное условие для участия в конкурсе на региональное операторство в сфере вывоза и утилизации ТКО. Если задуманное осуществится, то в Городищенский район начнут свозить отходы со всей Волгоградской области. Люди уверены, что строительство такого полигона нарушит экологию района.

Под обращением к президенту России помимо жителей Городищенского района также подписались и жители поселка им. Максима Горького в Советском районе Волгограда, который также находится в непосредственной близости от предполагаемого объекта застройки. В ближайшее время документ будет отправлен президенту.



