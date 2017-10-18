Банк ВТБ рамках льготных программ кредитования Министерства сельского хозяйства и Министерства экономического развития РФ за 9 месяцев 2017 года выдал 1,4 млрд рублей предприятиям АПК и среднего бизнеса Волгоградской области. В том числе - 1,3 млрд рублей агропредприятиям и 100 млн рублей - среднему бизнесу. Всего в рамках программ господдержки с региональными компаниями заключено соглашений на сумму 2,4 млрд рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.

Банк ВТБ одним из первых среди российских финансовых учреждений заключил с Министерством сельского хозяйства РФ соглашение о совместной реализации программы льготного кредитования предприятий АПК и в качестве уполномоченного банка выдаёт аграриям займы по ставке не выше 5% годовых.

«Программа 674» Минэкономразвития является дополнительным механизмом к «Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства» Корпорации МСП и ориентирована преимущественно на реализацию инвестиционных проектов. Льготная ставка устанавливается не выше 9,6% для субъектов среднего предпринимательства и 10,6% для субъектов малого предпринимательства. Доступные суммы кредитной сделки - от 5 млн рублей до 1 млрд рублей сроком до 5 лет.

«Сегодня это одни из наиболее выгодных продуктов для бизнеса, которые есть в нашем распоряжении. В приоритете – поддержка новых производств и ключевых предприятий в приоритетных отраслях экономики Волгоградской области», - отметил руководитель дирекции банка ВТБ по Волгоградской и Астраханской области Владимир Русаев.



