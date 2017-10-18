|Экономика
|18.10.2017 16:52
ВТБ выдал 1,4 млрд рублей волгоградским предприятиям по программам господдержки
Банк ВТБ рамках льготных программ кредитования Министерства сельского хозяйства и Министерства экономического развития РФ за 9 месяцев 2017 года выдал 1,4 млрд рублей предприятиям АПК и среднего бизнеса Волгоградской области. В том числе - 1,3 млрд рублей агропредприятиям и 100 млн рублей - среднему бизнесу. Всего в рамках программ господдержки с региональными компаниями заключено соглашений на сумму 2,4 млрд рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.
Банк ВТБ одним из первых среди российских финансовых учреждений заключил с Министерством сельского хозяйства РФ соглашение о совместной реализации программы льготного кредитования предприятий АПК и в качестве уполномоченного банка выдаёт аграриям займы по ставке не выше 5% годовых.
«Программа 674» Минэкономразвития является дополнительным механизмом к «Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства» Корпорации МСП и ориентирована преимущественно на реализацию инвестиционных проектов. Льготная ставка устанавливается не выше 9,6% для субъектов среднего предпринимательства и 10,6% для субъектов малого предпринимательства. Доступные суммы кредитной сделки - от 5 млн рублей до 1 млрд рублей сроком до 5 лет.
«Сегодня это одни из наиболее выгодных продуктов для бизнеса, которые есть в нашем распоряжении. В приоритете – поддержка новых производств и ключевых предприятий в приоритетных отраслях экономики Волгоградской области», - отметил руководитель дирекции банка ВТБ по Волгоградской и Астраханской области Владимир Русаев.
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|Аналитика
|18.10.2017 20:02
Смотрите сегодня в программе: Власти разрешили дом построить, а теперь хотят его снести. Что происходит?: ведущий застройщик удивился информации областной инспекции Госстройнадзора о приостановке строительства нескольких домов в Волгограде. Президиум политсовета волгоградского реготделения партии «Единая Россия» согласовал кандидатуру нового председателя облкомимущества: отставке прежнего «выдвиженца» Натальи Жуковой предшествовал скандал. Выбираться с последнего места в ФНЛ «Ротор - Волгоград» будет с другим тренером: Валерий Есипов ушел в отставку. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в...
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|Культура
|18.10.2017 18:28
Много некультурных слов в адрес пока еще своего руководства позволили себе на пресс-конференции сотрудники эстрадного ансамбля «Вишневый сад». Как сообщает ИА «Высота 102», коллектив доживает последние дни в структуре Волгоградской областной филармонии. После проведенной реорганизации ансамбль «Вишневый сад», состоящий из пяти человек, прекращает свое существование. Солистка «Вишневого сада», заслуженная артистка РФ Татьяна Шереметева и руководитель ансамбля Андрей Козлов рассказывали журналистам о том, что филармония должна нести культуру в массы, повышать уровень образованности зрителей. Однако в своих высказываниях они не стеснялись «поливать грязью» собственного работодателя, сославшись на свойственную артистам эмоциональность. ...
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|Расследования
|18.10.2017 16:59
К году исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства приговорен житель Волгоградской области Корякин за оскорбление судьи. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, мужчина также приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии строго режима за неправомерное завладение автомобилем и кражу. Во время процесса, который шел зимой этого года в Среднеахтубинском районном суде, Корякин устроил скандал. Согласно матариалам суда, он "бегал по клетке", кричал, что "зальет все кровью", требовал заменить прокурора и судью. Затем мужчина разразился грубой нецензурной бранью в адрес федерального судьи. На замечания Корякин не реагировал, продолжал оскорблять судью,...
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|Общество
|18.10.2017 15:57
С целью повышения удобства абонентов ООО «Концессии водоснабжения» вместе с АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» открыли дополнительные участки для приема жителей частного сектора. С их помощью в оперативном режиме будут решаться вопросы снабжения абонентов питьевой водой и приема сточных вод для абонентов, имеющих соответствующие договора и открытые лицевые счета. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии водоснабжения», уже с 1 ноября 2017 года собственники частных домовладений, обратившись на участки АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», получат исчерпывающую консультацию квалифицированных специалистов по ряду вопросов сферы водоснабжения и водоотведения: - начисление платы за предоставленные компанией услуги; - осуществление перерасчета платы; ...
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|Общество
|18.10.2017 15:54 (Обновлено: 18.10.2017 15:55)
Об этом было заявлено на всероссийском селекторном совещании, которое провел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, в видеоселекторе, посвященном вопросам подготовки предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний отопительный период, участвовала заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина. Как отметил вице-премьер, отопительный сезон стартовал в 69 субъектах страны. В целом готовность жилищно-коммунальной системы высока и соответствует показателям прошлого года. Жилищный фонд, котельные, тепловые и водопроводные сети подготовлены к работе в холода более чем на 99%. В Волгоградской области отопительный сезон начался во всех муниципальных образованиях, идет подключение потребителей к...
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|Экономика
|18.10.2017 15:30 (Обновлено: 18.10.2017 15:36)
На российском рынке автомобиль Volkswagen Polo в комплектации Life (Лайф) появился более полугода назад. Новая версия немецкого седана приобрела своих почитателей, которые успели убедиться в правильности своего выбора. Почему для многих владельцев Volkswagen Polo привлекательной оказалась именно комплектация Life, и как выгодно его можно приобрести в Волгограде рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст», официальном дилере Volkswagen. Volkswagen Polo Life базируется на комплектации Trendline (Трендлайн). Модель может быть оснащена атмосферным двигателем 1.6 л мощностью 90 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также двигателем мощностью 110 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. ...
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|Спорт
|18.10.2017 15:03
Об отставке главного тренера "Ротора-Волгограда" Валерия Есипова заявил председатель комитета по физической культуре и спорту Волгоградской области Александр Глинянов на пресс-конференции, которая в эти минуты проходит на стадионе "Трактор". Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Александр Глинянов не стал акцентировать внимание на причинах смены главного тренера футбольного клуба, подчеркнув лишь, что расставание с Валерием Есиповым состоялось "по согласованию сторон". Тренировать игроков волгоградского клуба теперь будет Сергей Павлов. Представляя нового наставника, председатель спорткомитета охарактеризовал его как “антикризисного управляющего”, который вывел в премьер лигу не одну команду. Работал новый тренер и со сборной России, а в свое время обеспечил камышинскому ...
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|Расследования
|18.10.2017 14:06
Административный протокол за неисполнение родительских обязанностей составлен на женщину, которая накануне пьяной уснула на дороге, бросив 4-летнего ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, решается вопрос о постановке семьи на учет в ПДН. Как выяснилось, 52-летняя женщина является законным представителем ребенка, которого накануне пешеходы обнаружили на дороге в окружении спящих «тел» опекунши и ее сожителя. Интересно, что ранее семья состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних по причине ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, но впоследствии была снята с учета. И, по всей видимости, зря. Накануне, напомним, очевидцы отвратительной сцены с уснувшей на дороге пьяной парочкой,...
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|Общество
|18.10.2017 13:58
Директор ГКУ «Дирекция по обеспечению материально-технической и хозяйственной деятельности администрации Волгоградской области» Евгений Мирохин покинул свой пост. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, исполняющей обязанности назначена заместитель директора учреждения Татьяна Серебрякова. О причинах увольнения Мирохина не сообщается. Но известно, что в учреждении планируется усилить блок по госзакупкам. К слову, на днях дирекция «отметилась» дорогой госзакупкой: был объявлен аукцион на капитальный ремонт первого этажа административного здания на ул. Новороссийской, 15, в котором располагаются облизбирком, комитет по управлению госимуществом, а также другие ведомства администрации региона. Цена предстоящего ремонта оценена почти в 22 миллиона рублей.
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|Экономика
|18.10.2017 13:40
Пять уголовных дел о неуплате налогов в крупном размере было возбуждено в Волгоградской области в рамках работы налоговых органов по выявлению незаконных схем дробления бизнеса. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня сообщил руководитель УФНС по Волгоградской области Роман Иванов на публичных слушаниях, где обсуждались вопросы риск- ориентированного подхода к проведению проверок, выявления и предотвращения схем уклонения от уплаты налогов. Участие в мероприятии приняли начальники территориальных налоговых органов региона, представители прокуратуры, Торгово-промышленной палаты, общественных организаций и предприниматели. По результатам проверок, проведенных налоговыми органами региона, за последние 3 года в...
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|Астрахань
|18.10.2017 13:39
«Камышинский текстиль» в рамках импортозамещения в 2018 году приступит к выращиванию хлопка с последующей его переработкой на собственном предприятии. Проект будет реализовываться в Астраханской и Волгоградской областях, сообщает ИА «Астрахань 24». Губернатор Астраханской области Александр Жилкин подтвердил ТАСС намерения реализовать данный совместный проект. «В следующем году, наверное, выйдем на первые 500 га. Если всё будет удачно, тогда в 2019 году под хлопок выделим уже 15 тыс. га. Земля в регионе есть», – сообщал глава региона. Директор Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства (ВНИИООБ, Астрахань) Михаил Пучков сказал, что климатические условия для выращивания хлопка в...
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|Расследования
|18.10.2017 13:04
Застройщик Александр Назаров опроверг информацию о приостановке строительства в Волгограде жилых домов
Президент «Торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров опроверг информацию о приостановке строительства домов в микрорайоне «Санаторный». Как заявил Назаров корреспонденту ИА «Высота 102» по телефону, «ни на каких объектах у нас строительство не приостанавливалось». «Это какая-то неправильная информация — мы ничего не приостанавливали. Будем разбираться — на каком основании это было озвучено», - заключил Назаров. Напомним, как уже сообщало информагентство, сегодня руководитель инспекции Госстройнадзора по Волгоградской области Александр Сторожук публично заявил о том, что получил уведомления о приостановлении строительства трех объектов в микрорайоне «Санаторный». «Это Назаров.Три объекта сейчас встали", - заявил Сторожук.
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|Происшествия
|18.10.2017 13:03
Приставы не разрешили 38-летней жительнице Волгограда вылететь в Италию на собственную свадьбу. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по региону, на таможенном контроле выяснилось, что женщина задолжала по кредитным платежам свыше 60 тысяч рублей. Узнав, что поездку придется отменить, эмоциональная волгоградка устроила истерику и даже симулировала обморок, надеясь, что ее все-таки выпустят из страны. Однако улететь к жениху женщина смогла только после того, как она оплатила весь долг, а также сумму исполнительского сбора в размере 7%.
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|Расследования
|18.10.2017 12:23
На 2,5 года увеличен срок заключения бывшего адвоката Сергея Стремилова, уже отбывающего наказание. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, Советский районный суд признал мужчину виновным в полумиллионном хищении. Летом 2014 года Стремилов и его сообщник обманом выманили деньги у женщины. Средства, по их словам, были оплатой за юридическую помощь в переоформлении права собственности на оспариваемый земельный участок. Отметим, что в настоящее время Стремилов уже отбывает наказание за попытку совершить такое же преступление. В марте этого года суд приговорил его к году колонии общего режима.
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|Газетный киоск
|18.10.2017 12:18
В вопросе неучастия оппозиционера Алексея Навального в президентских выборах 2018 года отсутствует сам предмет обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что ранее возможность участия Навального в голосовании в качестве кандидата в президенты исчерпывающе прокомментировал Центризбирком. «Позиция ЦИК известна, обсуждать нечего. Просто темы нет», - приводит ТАСС слова Пескова. Ранее глава Центризбиркома Элла Панфилова заявила, что Навальный сможет баллотироваться в главы государства только после 2028 года, поскольку имеет судимость. Напомним, оппозиционер был осужден на пять лет условно по «делу Кировлеса» о присвоении и растрате средств. Кстати, на данный момент неизвестно, будет ли действующий президент России Владимир...
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