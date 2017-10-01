На российском рынке автомобиль Volkswagen Polo в комплектации Life (Лайф) появился более полугода назад. Новая версия немецкого седана приобрела своих почитателей, которые успели убедиться в правильности своего выбора. Почему для многих владельцев Volkswagen Polo привлекательной оказалась именно комплектация Life, и как выгодно его можно приобрести в Волгограде рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст», официальном дилере Volkswagen.

Volkswagen Polo Life базируется на комплектации Trendline (Трендлайн). Модель может быть оснащена атмосферным двигателем 1.6 л мощностью 90 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также двигателем мощностью 110 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.









Внешне эту версию автомобиля Volkswagen Polo легко узнать по эксклюзивному цвету кузова Риф Блю. Машина поставляется с 15-дюймовым стальным дисками с фирменными декоративными колпаками. У автомобиля боковые зеркала заднего вида черного цвета Дип Блек с электрорегулировкой, обогревом и электроприводом. Особенно это актуально для Волгоградской области, где морозы могут достигать 35 градусов, а первая наледь покрывает автомобиль уже в октябре.

Volkswage Polo Life оснащается электростеклоподъемниками всех дверей с комфортным открыванием и защитой от защемления, центральным замком с дистанционным управлением и двумя складными радиоключами, а также электроподогревом передних сидений и обогревом форсунок омывателя ветрового стекла.

В интерьере Volkswagen Polo Life соединяются элегантная красота, современный дизайн и практичная эргономика. Среди элементов интерьера автомобиля Volkswagen Polo Life – тканевая обивка сидений, накладки на пороги, центральный подлокотник спереди, кожаная отделка мультифункционального рулевого колеса, а также рычагов КПП и стояночного тормоза. Модель оборудована декоративными черными глянцевыми вставками интерьера, а также складными задними сиденьями.









За комфортное путешествие водителя и в особенности пассажиров, в Volkswagen Polo Life отвечает функциональное оснащение салона. К услугам пассажиров в комплектации Life предлагается аудиосистема RCD 230 с поддержкой радио/CD/MP3/SD/USB, оборудованная всеми современными возможностями подключения и воспроизведения музыкальных композиций: Bluetooth, AUX-IN, функция iPod-контроля. Штатная аудиосистема читает все накопители, диски, карты памяти.

Пакеты аксессуаров, среди которых компрессор для шин, канистра для топлива, комплект чехлов для колес и шин в специальной сумке, а также другие полезные детали, можно заказать по выгодной цене.

В октябре приобрести автомобиль Volkswagen Polo в комплектации Life у официального дилера в Волгограде, компании Волга-Раст можно на специальных условиях. Выгода при покупке составляет до 85 000 рублей*.

* Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Polo в готовой комплектации LIFE (Лайф) 2017 г. выпуска в период с 01.10.2017 по 31.10.2017 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen специальной цены, а также за счет предоставления скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 6 месяцев к моменту сдачи. Предложение ограничено. В акции принимают участие не все дилерские центры. Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.







