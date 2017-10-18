В футбольном клубе "Ротор-Волгоград" - новый тренер





Об отставке главного тренера "Ротора-Волгограда" Валерия Есипова заявил председатель комитета по физической культуре и спорту Волгоградской области Александр Глинянов на пресс-конференции, которая в эти минуты проходит на стадионе "Трактор". Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Александр Глинянов не стал акцентировать внимание на причинах смены главного тренера футбольного клуба, подчеркнув лишь, что расставание с Валерием Есиповым состоялось "по согласованию сторон". Тренировать игроков волгоградского клуба теперь будет Сергей Павлов. Представляя нового наставника, председатель спорткомитета охарактеризовал его как “антикризисного управляющего”, который вывел в премьер лигу не одну команду. Работал новый тренер и со сборной России, а в свое время обеспечил камышинскому “Текстильщику” выход в кубок UEFA. Последнее время Сергей Павлов работал в Казахстане. Характеризуя положение дел в “Ротор-Волгоград”, Александр Глинянов отметил, что долгов у клуба сегодня нет.

Вступая в должность, Сергей Павлов отметил: “Решение прийти в команду далось непросто. Я понимаю нынешнюю ситуацию и какая передо мной стоит задача. Все, что зависит от меня, я сделаю, но успех в футболе зависит от многих факторов".

По окончании пресс-конференции новый тренер и руководство комитета провели встречу с футболистами. Напомним, накануне ИА "Высота 102" сообщало о предстоящих кадровых перестановках в футбольном клубе, который сейчас занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ.