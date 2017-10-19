Глава региона Андрей Бочаров подписал распоряжение о назначении на должность председателя комитета по управлению госимуществом Волгоградской области Анны Писемской. Об этом ИА "Высота 102» сообщили в администрации региона. Сегодня Писемская приступает к исполнению новых обязанностей.

Напомним, накануне президиум регионального политсовета «Единой России» рекомендовал кандидатуру Анны Писемской на пост руководителя данного комитета. Ее кандидатуру единороссам предложил согласовать губернатор. Анна Писемская была назначена врио председателя ведомства после того, как эту должность покинула Наталья Жукова. Ранее она возглавляла правовое управление данного ведомства, до этого трудилась в аналогичной должности в администрации Волгограда. Увольнению Натальи Жуковой предшествовал скандал, связанный с подачей исков в суд ведомством с требованием к жителям поселка Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района Волгоградской области освободить земельные участки, где стоят их дома. После вмешательства губернатора ведомство приостановило судебную тяжбу с жителями, которые имеют все необходимые документы, подтверждающие их право собственности на дома и участки.

Анна Писемская родилась в Волгограде в 1980 году, окончила с красным дипломом юридический факультет ВолГУ. После вуза работала в правовом отделе управления Минюста России, затем в управлении Федеральной службы судебных приставов, с 2006 по 2017 год — в администрации Волгограда. До назначения в администрацию региона возглавляла в мэрии комитет правового обеспечения. Замужем, двое детей.