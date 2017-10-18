В Волгограде инспекторы ПДН занялись проверкой семьи брошенного на дороге ребенка





Административный протокол за неисполнение родительских обязанностей составлен на женщину, которая накануне пьяной уснула на дороге, бросив 4-летнего ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, решается вопрос о постановке семьи на учет в ПДН. Как выяснилось, 52-летняя женщина является законным представителем ребенка, которого накануне пешеходы обнаружили на дороге в окружении спящих «тел» опекунши и ее сожителя. Интересно, что ранее семья состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних по причине ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, но впоследствии была снята с учета. И, по всей видимости, зря. Накануне, напомним, очевидцы отвратительной сцены с уснувшей на дороге пьяной парочкой, рядом с которой плакал брошенный ребенок, вызвали полицейских на ул. 51-Гвардейской. Женщину доставили в наркологический центр, а мальчика – в инфекционную больницу в Красноармейском районе Волгограда. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.



