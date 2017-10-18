Застройщик Александр Назаров опроверг информацию о приостановке строительства в Волгограде жилых домов









Президент «Торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров опроверг информацию о приостановке строительства домов в микрорайоне «Санаторный». Как заявил Назаров корреспонденту ИА «Высота 102» по телефону, «ни на каких объектах у нас строительство не приостанавливалось».

«Это какая-то неправильная информация — мы ничего не приостанавливали. Будем разбираться — на каком основании это было озвучено», - заключил Назаров.

Напомним, как уже сообщало информагентство, сегодня руководитель инспекции Госстройнадзора по Волгоградской области Александр Сторожук публично заявил о том, что получил уведомления о приостановлении строительства трех объектов в микрорайоне «Санаторный». «Это Назаров.Три объекта сейчас встали", - заявил Сторожук.



