В Волгограде адвокат-мошенник задержится в колонии после второго приговора

На 2,5 года увеличен срок заключения бывшего адвоката Сергея Стремилова, уже отбывающего наказание. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, Советский районный суд признал мужчину виновным в полумиллионном хищении.

Летом 2014 года Стремилов и его сообщник обманом выманили деньги у женщины. Средства, по их словам, были оплатой за юридическую помощь в переоформлении права собственности на оспариваемый земельный участок.

Отметим, что в настоящее время Стремилов уже отбывает наказание за попытку совершить такое же преступление. В марте этого года суд приговорил его к году колонии общего режима.



