Песков напомнил о позиции ЦИК по неучастию Навального в выборах 2018 года

В вопросе неучастия оппозиционера Алексея Навального в президентских выборах 2018 года отсутствует сам предмет обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что ранее возможность участия Навального в голосовании в качестве кандидата в президенты исчерпывающе прокомментировал Центризбирком.

«Позиция ЦИК известна, обсуждать нечего. Просто темы нет», - приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее глава Центризбиркома Элла Панфилова заявила, что Навальный сможет баллотироваться в главы государства только после 2028 года, поскольку имеет судимость. Напомним, оппозиционер был осужден на пять лет условно по «делу Кировлеса» о присвоении и растрате средств.

Кстати, на данный момент неизвестно, будет ли действующий президент России Владимир Путин участвовать в выборах, которые состоятся в марте 2018 года.