





Еще один дом в Волгограде - по улице Тукая, 11, в Дзержинском районе - оказался под угрозой сноса как незаконно построенный. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы трехэтажки, их уведомили о том, что они должны освободить в ближайшее время свои квартиры. Абсурдность ситуации в том, что, оказывается, еще в 2014 году был удовлетворен иск администрации Волгограда к застройщику о сносе их жилого дома. Но люди об этом не знали, так как никто их не уведомил об этом, и повестки в суд никто из них не получал. Волгоградцы купили квартиры еще в 2013 году. Трехэтажный кирпичный дом с мансардой, с благоустроенной территорией смотрится как теремок. Живут здесь и молодые семьи с грудными детьми, и пожилые люди, надеявшиеся встретить старость в тишине и спокойствии. Все документы, включая право собственности, у людей в полном порядке. Как случилось, что дом построен, все разрешительные документы на его ввод и эксплуатацию тоже имеются, а теперь дом готовят под снос? По словам собственников, они оказались в ловушке и, как признаются, теперь им хоть в омут головой.

Подробности – в материале информагентства.

Напомним, в настоящее время на рассмотрении в судах Волгограда находится иски о сносе 10 самовольно возведенных многоквартирных жилых домов. В перечне самовольно возведенных многоквартирных жилых домов, в отношении которых уже имеются вступившие в законную силу судебные акты о сносе, значится 21 дом. Среди них – и трехэтажка по улице Тукая, 11. Такие данные опубликованы на официальном сайте инспекции облстройнадзора.