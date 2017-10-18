В Волгограде ведущий застройщик уведомил о приостановке строительства трех домов

Эта информация была озвучена сегодня председателем госстройинспекции Волгоградской области Александром Сторожуком на заседании президиума политсовета волгоградского реготделения партии «Единая Россия», где рассматривался вопрос о ситуации в сфере жилого строительства. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», застройщик заявил о приостановке строительства трех домов в микрорайоне «Санаторный». «Идя на это совещание, я получил три уведомления о приостановке строительства на «Санаторном». Застройка «Санаторный» - это Назаров.Три объекта сейчас встали. Вчера-позавчера стройка шла», - заявил Сторожук.

Председатель инспекции госстройнадзора Волгоградской области пояснил, что кризис в строительной сфере срывает сроки сдачи многоквартирных домов в регионе. Несмотря на некоторые успехи, по-прежнему остается тяжелой ситуация с недостроями, породившими армию обманутых дольщиков. В числе самых проблемных - жилые комплексы«Парк Европейский», «Гринвич» и «Эдем». Всего же в регионе сейчас насчитывается 45 домов, с достройкой которых есть серьезные сложности.

Между тем, региональные власти продолжают заниматься поиском новых подрядчиков для завершения строительства. Так, уже найдены новые компании для достройки ЖК «Доминант»: один дом могут сдать уже в этом году, а весь комплекс из трех зданий - во втором квартале 2018 года. Также идут работы на недострое на улице Лавочкина в Ворошиловском районе и на ЖК «Атлант» в Дзержинском районе. В «Парке «Европейский» администрация города совместно с концессионером ведут строительство канализационного коллектора. Наличие данного коммунального объекта, как полагают власти, должно повысить инвестиционную привлекательность территории.