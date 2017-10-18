В Волгоградской области хулиган напугал посетителей кафе гранатой и пистолетом

Пистолетом и гранатой угрожал посетителям одного из камышинских кафе нетрезвый посетитель. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, инцидент произошел накануне поздно вечером. Выпивший посетитель кафе вытащил принесенное с собой оружие. Демонстрируя его отдыхающим, он неожиданно сорвал чеку на гранате. После сообщения о происшествии на место сразу выехали наряды полиции и Росгвардии. Из заведения общепита были эвакуированы около 40 человек. Дебошир был задержан. Им оказался 31-летний житель Волжского, уже судимый за кражу. При обыске выяснилось, что пистолет был газовым, а граната «Ф-1» - учебной. Пистолет «Reck Perfecta» модели «FBI 8000» был не зарегистрирован. Теперь любителю размахивать оружием в общественном месте грозит до пяти лет тюрьмы за хулиганство.