|Расследования
|18.10.2017 10:02
В Волжском бизнесмена обязали через суд вернуть государству 26 миллионов рублей налогов
Волжский городской суд удовлетворил требования прокуратуры о возмещении 26 миллионов рублей, которые бизнесмен укрыл от налогообложения. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, ранее директор одной из коммерческих организаций Волжского Владимир Шилинг был осужден за это преступление на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Теперь коммерсанту придется также полностью выплатить нанесенный государству ущерб. В ходе судебного заседания установлено, что бизнесмен, создав систему документооборота без реального совершения финансово-хозяйственных операций, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость.
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В Волгограде активисты партийного проекта «Народный контроль» поменяли профессию
Любопытные и показательные факты позволила вскрыть проведенная в Волгоградской областной филармонии инвентаризация. Похоже, долгие годы в государственном учреждении культуры творилась...
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|Экономика
|18.10.2017 15:30 (Обновлено: 18.10.2017 15:36)
На российском рынке автомобиль Volkswagen Polo в комплектации Life (Лайф) появился более полугода назад. Новая версия немецкого седана приобрела своих почитателей, которые успели убедиться в правильности своего выбора. Почему для многих владельцев Volkswagen Polo привлекательной оказалась именно комплектация Life, и как выгодно его можно приобрести в Волгограде рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст», официальном дилере Volkswagen. Volkswagen Polo Life базируется на комплектации Trendline (Трендлайн). Модель может быть оснащена атмосферным двигателем 1.6 л мощностью 90 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также двигателем мощностью 110 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. ...
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|Спорт
|18.10.2017 15:03 (Обновлено: 18.10.2017 15:30)
Об отставке главного тренера "Ротора-Волгограда" Валерия Есипова заявил председатель комитета по физической культуре и спорту Волгоградской области Александр Глинянов на пресс-конференции, которая в эти минуты проходит на стадионе "Трактор". Об этом сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Александр Глинянов не стал раскрывать причины смены главного тренера футбольного клуба, подчеркнув лишь, что расставание с Валерием Есиповым состоялось "по согласованию сторон". Тренировать игроков волгоградского клуба теперь будет Сергей Павлов. Сергей Павлов около 20 лет был тренером камышинского "Текстильщика", в последнее время работал в Казахстане. Накануне ИА "Высота 102" сообщало о предстоящих кадровых перестановках в футбольном клубе, который сейчас занимает последнее место в...
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|Расследования
|18.10.2017 14:06
Административный протокол за неисполнение родительских обязанностей составлен на женщину, которая накануне пьяной уснула на дороге, бросив 4-летнего ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по г.Волгограду, решается вопрос о постановке семьи на учет в ПДН. Как выяснилось, 52-летняя женщина является законным представителем ребенка, которого накануне пешеходы обнаружили на дороге в окружении спящих «тел» опекунши и ее сожителя. Интересно, что ранее семья состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних по причине ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, но впоследствии была снята с учета. И, по всей видимости, зря. Накануне, напомним, очевидцы отвратительной сцены с уснувшей на дороге пьяной парочкой,...
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|Общество
|18.10.2017 13:58
Директор ГКУ «Дирекция по обеспечению материально-технической и хозяйственной деятельности администрации Волгоградской области» Евгений Мирохин покинул свой пост. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, исполняющей обязанности назначена заместитель директора учреждения Татьяна Серебрякова. О причинах увольнения Мирохина не сообщается. Но известно, что в учреждении планируется усилить блок по госзакупкам. К слову, на днях дирекция «отметилась» дорогой госзакупкой: был объявлен аукцион на капитальный ремонт первого этажа административного здания на ул. Новороссийской, 15, в котором располагаются облизбирком, комитет по управлению госимуществом, а также другие ведомства администрации региона. Цена предстоящего ремонта оценена почти в 22 миллиона рублей.
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|Экономика
|18.10.2017 13:40
Пять уголовных дел о неуплате налогов в крупном размере было возбуждено в Волгоградской области в рамках работы налоговых органов по выявлению незаконных схем дробления бизнеса. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня сообщил руководитель УФНС по Волгоградской области Роман Иванов на публичных слушаниях, где обсуждались вопросы риск- ориентированного подхода к проведению проверок, выявления и предотвращения схем уклонения от уплаты налогов. Участие в мероприятии приняли начальники территориальных налоговых органов региона, представители прокуратуры, Торгово-промышленной палаты, общественных организаций и предприниматели. По результатам проверок, проведенных налоговыми органами региона, за последние 3 года в...
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|Астрахань
|18.10.2017 13:39
«Камышинский текстиль» в рамках импортозамещения в 2018 году приступит к выращиванию хлопка с последующей его переработкой на собственном предприятии. Проект будет реализовываться в Астраханской и Волгоградской областях, сообщает ИА «Астрахань 24». Губернатор Астраханской области Александр Жилкин подтвердил ТАСС намерения реализовать данный совместный проект. «В следующем году, наверное, выйдем на первые 500 га. Если всё будет удачно, тогда в 2019 году под хлопок выделим уже 15 тыс. га. Земля в регионе есть», – сообщал глава региона. Директор Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого овощеводства и бахчеводства (ВНИИООБ, Астрахань) Михаил Пучков сказал, что климатические условия для выращивания хлопка в...
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|Расследования
|18.10.2017 13:04
Застройщик Александр Назаров опроверг информацию о приостановке строительства в Волгограде жилых домов
Президент «Торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров опроверг информацию о приостановке строительства домов в микрорайоне «Санаторный». Как заявил Назаров корреспонденту ИА «Высота 102» по телефону, «ни на каких объектах у нас строительство не приостанавливалось». «Это какая-то неправильная информация — мы ничего не приостанавливали. Будем разбираться — на каком основании это было озвучено», - заключил Назаров. Напомним, как уже сообщало информагентство, сегодня руководитель инспекции Госстройнадзора по Волгоградской области Александр Сторожук публично заявил о том, что получил уведомления о приостановлении строительства трех объектов в микрорайоне «Санаторный». «Это Назаров.Три объекта сейчас встали", - заявил Сторожук.
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|Происшествия
|18.10.2017 13:03
Приставы не разрешили 38-летней жительнице Волгограда вылететь в Италию на собственную свадьбу. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по региону, на таможенном контроле выяснилось, что женщина задолжала по кредитным платежам свыше 60 тысяч рублей. Узнав, что поездку придется отменить, эмоциональная волгоградка устроила истерику и даже симулировала обморок, надеясь, что ее все-таки выпустят из страны. Однако улететь к жениху женщина смогла только после того, как она оплатила весь долг, а также сумму исполнительского сбора в размере 7%.
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|Расследования
|18.10.2017 12:23
На 2,5 года увеличен срок заключения бывшего адвоката Сергея Стремилова, уже отбывающего наказание. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, Советский районный суд признал мужчину виновным в полумиллионном хищении. Летом 2014 года Стремилов и его сообщник обманом выманили деньги у женщины. Средства, по их словам, были оплатой за юридическую помощь в переоформлении права собственности на оспариваемый земельный участок. Отметим, что в настоящее время Стремилов уже отбывает наказание за попытку совершить такое же преступление. В марте этого года суд приговорил его к году колонии общего режима.
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|Газетный киоск
|18.10.2017 12:18
В вопросе неучастия оппозиционера Алексея Навального в президентских выборах 2018 года отсутствует сам предмет обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что ранее возможность участия Навального в голосовании в качестве кандидата в президенты исчерпывающе прокомментировал Центризбирком. «Позиция ЦИК известна, обсуждать нечего. Просто темы нет», - приводит ТАСС слова Пескова. Ранее глава Центризбиркома Элла Панфилова заявила, что Навальный сможет баллотироваться в главы государства только после 2028 года, поскольку имеет судимость. Напомним, оппозиционер был осужден на пять лет условно по «делу Кировлеса» о присвоении и растрате средств. Кстати, на данный момент неизвестно, будет ли действующий президент России Владимир...
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|Экономика
|18.10.2017 11:48
Эта информация была озвучена сегодня председателем госстройинспекции Волгоградской области Александром Сторожуком на заседании президиума политсовета волгоградского реготделения партии «Единая Россия», где рассматривался вопрос о ситуации в сфере жилого строительства. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», застройщик заявил о приостановке строительства трех домов в микрорайоне «Санаторный». «Идя на это совещание, я получил три уведомления о приостановке строительства на «Санаторном». Застройка «Санаторный» - это Назаров.Три объекта сейчас встали. Вчера-позавчера стройка шла», - заявил Сторожук. Председатель инспекции госстройнадзора Волгоградской области пояснил, что кризис в строительной сфере срывает сроки сдачи многоквартирных...
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|Происшествия
|18.10.2017 11:42
Бывшую супругу обокрал житель Санкт-Петербурга, приехавший навестить своего сына. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, о краже 355 тысяч рублей, взятых в кредит для покупки машины, несколько дней назад заявила жительница Тракторозаводского района. Также она рассказала, что накануне пропажи в дом к ней приходил ее бывший супруг. Вернуться в северную столицу мужчина не успел. Его задержали в Волгограде. Но, как выяснилось, деньги он успел потратить. Украденным петербуржец рассчитался со своими долгами. Впрочем, в совершенном преступлении он уже сознался. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.
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|Общество
|18.10.2017 10:51
Сегодня президиум регионального политсовета «Единой России» рекомендовал кандидатуру Анны Писемской на должность комитета по управлению госимуществом Волгоградской области. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», кандидата на эту должность предложил согласовать губернатор. Анна Писемская была назначена врио председателя комитета после того, как эту должность покинула Наталья Жукова. Ранее она возглавляла правовое управление данного ведомства. Увольнению Натальи Жуковой предшествовал скандал, связанный с подачей исков в суд ведомством с требованием к жителям поселка Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района Волгоградской области освободить земельные участки, где стоят их дома. После вмешательства губернатора ведомство приостановило судебную тяжбу с жителями, которые имеют все необходимые документы, подтверждающие...
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|Происшествия
|18.10.2017 10:27
Пистолетом и гранатой угрожал посетителям одного из камышинских кафе нетрезвый посетитель. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, инцидент произошел накануне поздно вечером. Выпивший посетитель кафе вытащил принесенное с собой оружие. Демонстрируя его отдыхающим, он неожиданно сорвал чеку на гранате. После сообщения о происшествии на место сразу выехали наряды полиции и Росгвардии. Из заведения общепита были эвакуированы около 40 человек. Дебошир был задержан. Им оказался 31-летний житель Волжского, уже судимый за кражу. При обыске выяснилось, что пистолет был газовым, а граната «Ф-1» - учебной. Пистолет «Reck Perfecta» модели «FBI 8000» был не зарегистрирован. Теперь любителю размахивать оружием в...
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|Экология
|18.10.2017 09:58
ГК «Чистый город» получила разрешение на ввод в эксплуатацию полигона ТКО в Светлоярском районе. Это четвертый объект размещения отходов, построенный компанией на территории Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» в компании. Новый полигон — один из самых крупнейших объектов размещения ТКО в Российской Федерации. Его мощность - до 3 млн кубометров отходов в год. Полигон способен принимать не только твердые коммунальные отходы, но и промышленные. Объект будет обслуживать город Волгоград, а также Городищенский, Октябрьский, Светлоярский, Котельниковский районы. Большинство этих...
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18 октября 15:30
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18 октября 13:04
18 октября 13:03
18 октября 11:42
18 октября 10:02
В Волжском бизнесмена обязали через суд вернуть государству 26 миллионов рублей налогов 3
18 октября 09:38
18 октября 09:34
Расследования
18 октября 13:04
18 октября 10:02
В Волжском бизнесмена обязали через суд вернуть государству 26 миллионов рублей налогов 3
17 октября 12:28
16 октября 17:31
13 октября 10:55
11 октября 14:07
10 октября 12:28
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