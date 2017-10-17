В Волгоградской области построен один из крупнейших в России полигонов ТКО

ГК «Чистый город» получила разрешение на ввод в эксплуатацию полигона ТКО в Светлоярском районе. Это четвертый объект размещения отходов, построенный компанией на территории Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» в компании.

Новый полигон — один из самых крупнейших объектов размещения ТКО в Российской Федерации. Его мощность - до 3 млн кубометров отходов в год. Полигон способен принимать не только твердые коммунальные отходы, но и промышленные. Объект будет обслуживать город Волгоград, а также Городищенский, Октябрьский, Светлоярский, Котельниковский районы. Большинство этих муниципальных районов впервые получат возможность лицензированного размещения отходов.

Серьезное внимание уделено вопросу гидроизоляции, препятствующей попаданию загрязняющих веществ в почву. На объекте она обеспечена, в том числе, и с применением бентонитовых матов.

Проектом предусмотрена и такая важная составляющая, как система сбора и утилизации биогаза, что позволит значительно снизить количество выбросов в атмосферу. По словам председателя Совета директоров ГК «Чистый город» Полины Вергун, данный проект полностью реализуется без привлечения бюджетных средств. «Это многофункциональный объект, направленным на работу не только с твердыми коммунальными отходами, но другими видами, включая промышленные, биологические, медицинские, - комментирует Полина Вергун. – Полигон – первый и основной этап инвестиционного проекта, стоимость которого оценивается в размере более 500 млн. рублей. Параллельно ведется работа по дооснащению этого объекта оборудованием по переработке и обезвреживанию отходов».

Строительство современных объектов сферы обращения с отходами в Волгоградской области ведется в рамках реализации комплексной стратегии развития сферы обращения с ТКО до 2020 года. Напомним, ГК «Чистый город» на территории региона уже запущены в эксплуатацию межмуниципальные полигоны ТКО в Урюпинске, Камышине и Волжском.