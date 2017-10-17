Администрация Волгограда берет 1,4-миллиардный кредит

В период с 25 мая по 25 июля 2018 года в Волгограде будут введены ограничения на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, не связанных с проведением ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда Виталия Лихачева, так, подобные мероприятия станут возможными лишь на одной площадке – около здания «Царицынская опера» в Краснооктябрьском районе Волгограда. При этом маршруты движения участников митинга и демонстраций сузятся до границ площади Металлургов. Не разрешат и многолюдные митинги: количество участников этих акций не должно превышать 150 человек, а время выступления перед «Царицынской оперой» ограничат интервалом с 9 утра до 5...

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