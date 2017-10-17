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Экономика
 18.10.2017 09:38

Администрация Волгограда берет 1,4-миллиардный кредит

Администрация Волгограда оформляет очередной кредит. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, размещены четыре лота на общую сумму в 1,4 миллиарда рублей. За пользование кредитными средствами до 2020 года планируется заплатить около 450 миллионов рублей. Деньги пойдут на погашение дефицита бюджета и покрытие долгов городского округа. 

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Расследования 18.10.2017 10:02 (Обновлено: 18.10.2017 10:09)

За уклонение от уплаты налога на сумму более 26 миллионов рублей осужден директор одной из коммерческих организаций Волжского Владимир Шилинг, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области по взаимодействию  со  СМИ  Ольгу Токареву.  Шилингу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, коммерсанту придется также полностью выплатить ущерб. В ходе судебного заседания установлено, что бизнесмен, создав систему документооборота без реального совершения финансово-хозяйственных операций, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 26 млн рублей.  ...
Прочитана: 186 раз
Экология 18.10.2017 09:58

ГК «Чистый город» получила разрешение на ввод в эксплуатацию полигона ТКО в Светлоярском районе. Это четвертый объект размещения отходов, построенный компанией на территории Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» в компании. Новый полигон — один из самых крупнейших объектов размещения ТКО в Российской Федерации. Его мощность - до 3 млн кубометров отходов в год. Полигон способен принимать не только твердые коммунальные отходы, но и промышленные. Объект будет обслуживать город Волгоград, а также Городищенский, Октябрьский, Светлоярский, Котельниковский районы. Большинство этих муниципальных районов впервые получат возможность лицензированного размещения отходов. ...
Прочитана: 114 раз
Происшествия 18.10.2017 09:53

Валюту и украшения похитил 17-летний подросток у своего соседа, жителя одного из поселков Городищенского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, добычей юного вора  стали 1300 долларов США, полтора миллиона вьетнамских донгов,  250 турецких лир, 50 азербайджанских манат и 11 ювелирных украшений.  Всего несколько дней потребовалось полицейским, чтобы выйти на след похитителя. Подросток  обокрал своего соседа по улице,  когда того  не было дома. Он проник внутрь жилья, отжав пластиковое окно. По словам подростка,  свою добычу он собирался потратить на развлечения.
Прочитана: 231 раз
Общество 18.10.2017 09:34

Участие известного певца Дениса Майданова и группы «Кватро» в концерте, посвященном 75-летию начала разгрома советскими войсками фашистских группировок под Сталинградом, обойдутся бюджету Волгоградской области почти в 4 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, так, выступление группы «Кватро» будет стоить около 1,5 миллиона рублей, Дениса Майданова – более 2,2 миллиона рублей. В эту сумму входит оплата авиаперелетов артистов, проживание в гостиницах, транспорт, которым будут пользоваться приглашенные звезды, питание а также обеспечение требований бытового райдера коллективов.  Напомним, праздничные торжества в Калаче-на-Дону пройдут 19-20 ноября. В этом городе Волгоградской области в ноябре 1942 года произошло соединение фронтов...
Прочитана: 372 раз
Общество 18.10.2017 08:47

В Волгоградской области жители аварийных домов получили новые квартиры Тридцать восемь человек переезжают из аварийного жилья в новые квартиры. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Фонд ЖКХ, в администрации города прошла торжественная церемония вручения ключей новоселам. Четырнадцать квартир были приобретены по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в новом доме №11 «Б» по улице Красногвардейской. Все жилые помещения предоставляются с отделкой «под ключ», оснащены необходимым сантехническим, инженерным оборудованием, приборами учета коммунальных ресурсов. Также выполнено благоустройство придомовой территории. Всего в рамках реализации 185-ФЗ в Урюпинском районе переехали в благоустроенные жилые помещения 123 человека из четырех аварийных домов. Отметим, также на днях ключи от новых благоустроенных...
Прочитана: 524 раз
Общество 18.10.2017 06:26

В период с 25 мая по 25 июля 2018 года в Волгограде будут введены ограничения на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, не связанных с проведением ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102»  со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда Виталия Лихачева, так, подобные мероприятия станут возможными лишь на одной площадке – около здания «Царицынская опера» в Краснооктябрьском районе Волгограда. При этом маршруты движения участников митинга и демонстраций сузятся до границ площади Металлургов. Не разрешат и многолюдные митинги: количество участников этих акций не должно превышать 150 человек, а время выступления перед «Царицынской оперой» ограничат интервалом с 9 утра до 5...
Прочитана: 1358 раз
Экология 17.10.2017 20:30

С неожиданного признания началось  сегодняшнее заседание круглого стола «Актуальные проблемы охраны окружающей среды: опыт Волгоградской области и США», которое сделал директор Волгоградского института управления Игорь Тюменцев. Он заявил присутствующим, что уже выразил через своего американского коллегу профессора Марка Натана Поллинса благодарность экс-президенту Бараку Обаме за введенные санкции в отношении России.  «Мы перестали есть турецкие помидоры, не покупаем американские арбузные семена и так далее и так далее, и начали производить собственную продукцию, выращенную на волгоградских землях», - сказал он. При этом, подчеркнув богатство российских ресурсов и плодородных земель, он отметил,...
Прочитана: 8354 раз
Аналитика 17.10.2017 20:03

Смотрите сегодня в программе: Волгоградская область и США сошлись на почве проблем экологии - актуальные вопросы обсудили в ходе круглого стола. Нелегалы под носом у глав: руководителям муниципальных образований и поселений Волгоградской области рекомендовано в кратчайшие сроки взять под контроль  ситуацию с незаконными трудовыми мигрантами. Раскрыть резонансное преступление помогла наблюдательность пенсионера: его с трудом убедили принять обещанное за помощь в поимке преступника вознаграждение. Что это было?: футбольный клуб «Ротор Волгоград» собрал журналистов на пресс-конференцию, но проводить ее не стал. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных...
Прочитана: 17385 раз
Астрахань 17.10.2017 19:16

Жители Астраханской области страдают от осенней депрессии Астраханцы рассказали, как осень влияет на работоспособность и какие способы они используют для борьбы с осенним настроением. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Так, 76% респондентов не понаслышке знакомы с сезонной хандрой. Главными её признаками астраханцы назвали сонливость (74%) и упадок сил (62%). Плохое настроение у себя отметила половина опрошенных, а каждого третьего всё раздражает. 54% рассказали, что наступление осени отрицательно повлияло на их работоспособность, в частности, работать стало тяжелее, а 8%, напротив, почувствовали прилив сил. Каждый четвёртый стал чаще делать перерывы и...
Прочитана: 1214 раз
Спорт 17.10.2017 19:01

Кардинальные перемены ожидаются в двух футбольных клубах «Ротор-Волгоград» и «Ротор-Волгоград-2». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на одного из советников главы региона, кадровые «чистки» коснутся руководства клубов и тренерского состава. В частности, пояснил собеседник информагентства, планируется расставание  с главным тренером «Ротора-Волгограда» Валерием Есиповым и главным тренером «Ротора-Волгограда-2» Эвальдом Фроловым. На место Валерия Есипова, возможно, будет приглашен Сергей Павлов, который в 90-е годы был главным тренером камышинского «Текстильщика». Затем Сергей Павлов работал в «Сатурне» и «Арсенале», последнее его место работы – казахстанский клуб «Атырау». Волжанина Эвальда Фролова сменит его земляк – Дмитрий Петренко, бывший игрок волжского  клуба «Торпедо». Дмитрий Петренко,...
Прочитана: 5689 раз
Общество 17.10.2017 18:49

Региональный представительский бренд необходим для более успешного продвижения на внутреннем и внешнем рынках местных товаров. Об этом сегодня заявили участники рабочего совещания, состоявшегося в региональном парламенте.  По словам вице-спикера думы Сергея Булгакова, - как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе думы, «необходимо повышать узнаваемость волгоградской продукции на полках магазинов. Этому будет способствовать единый для наших товаров формат представления – региональный бренд,  своего рода местный знак качества». Участники мероприятия напомнили, что с  2010 года над решением этой задачи работает общественная организация «Волгоградское качество», которой и учрежден одноименный знак. Им маркируются товары местного производства, прошедшие добровольную сертификацию. Так что основа для создания...
Прочитана: 2437 раз
Происшествия 17.10.2017 18:28

В Волгограде пьяная мать 4-летнего ребенка с сожителем уснули на дороге В Волгограде около дома №55 по ул. 51-ой Гвардейской пьяная женщина вместе со своим сожителем уснули прямо на дороге. Парочка напрочь забыла о 4-летнем мальчике, который плакал и замерзал рядом со своими «родителями». Волгоградец Сергей Бабенко, который и вызвал  полицейских, рассказал ИА "Высота 102", как его и окружающих шокировало происходящее. Приехавшим медикам и правоохранителям удалось привести в чувство мужчину, однако реанимировать мамашу долгое время не удавалось. Мальчика отвезли в больницу, где его осмотрят врачи. А вопрос  о том, сможет ли так называемая «мама» воспитывать ребенка, решат  соответствующие органы. 
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Общество 17.10.2017 18:17

Начальник ГУ МВД по Волгоградской области объявил "охоту" на нелегалов До конца 2017 года ряд отделов МВД в муниципальных районах Волгоградской области усилят временными сводными отрядами полицейских. Об этом сегодня на координационном совещании по обеспечению правопорядка заявил начальник ГУ МВД по региону Александр Кравченко, сообщает ИА «Высота 102». Речь идет о муниципальных образованиях, в которых остро стоит проблема с нелегальными трудовыми мигрантами. При этом генерал-лейтенант выразил удивление политике невмешательства, которую в этом вопросе порой демонстрируют местные власти. «Когда полицейские вместе с сотрудниками ФСБ выезжают в поля и выявляют по 50-70 нелегалов, то трудно себе представить, что участковый уполномоченный или глава поселения не знают о таких фактах»,...
Прочитана: 4799 раз
Общество 17.10.2017 15:35

В Волгоградской области 100 поселений получат гранты «на красоту» в 2018 году Программа благоустройства сельских поселений в Волгоградской области будет продолжена в 2018 году. Как заявил сегодня на  межведомственном совещании по обеспечению правопорядка  губернатор Андрей Бочаров, в плане на будущий год — выделение средств  для 100 населенных пунктов, сообщает ИА «Высота 102». В текущем году на бюджетные гранты реализовано 90 проектов по обустройству парков, скверов, детских и спортивных площадок в центральных усадьбах поселений. Каждый населенный пункт, участвующий в программе, получил 3 млн рублей. В результате многие поселки, не видевшие должного финансирования десятки лет, на глазах местных жителей стали преображаться. К главам районов у руководителя области главное требование — следить за качеством...
Прочитана: 2024 раз
Экономика 17.10.2017 14:59

Студенты Волгоградского политехнического колледжа имени В.И. Вернадского, обучающиеся по специальности «Химическая технология органических веществ», стали первыми участниками очередной всероссийской акции «Неделя без турникетов», в которой второй год подряд принимает участие АО «КАУСТИК». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, студентов профильного колледжа познакомили с оборудованием химической и экологической лабораторий экологического центра аналитического контроля, а также с процессом очистки сточных и промышленных вод на биологических очистных сооружениях одного из крупнейших химических предприятий России.  «В ближайшие дни подробные экскурсии на производство пройдут для студентов двух других учебных заведений областного центра. Будущие лаборанты-экологи, которые сейчас проходят обучение в Волгоградском техникуме энергетики и...
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