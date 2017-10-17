



Тридцать восемь человек переезжают из аварийного жилья в новые квартиры. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Фонд ЖКХ, в администрации города прошла торжественная церемония вручения ключей новоселам. Четырнадцать квартир были приобретены по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в новом доме №11 «Б» по улице Красногвардейской. Все жилые помещения предоставляются с отделкой «под ключ», оснащены необходимым сантехническим, инженерным оборудованием, приборами учета коммунальных ресурсов. Также выполнено благоустройство придомовой территории. Всего в рамках реализации 185-ФЗ в Урюпинском районе переехали в благоустроенные жилые помещения 123 человека из четырех аварийных домов.

Отметим, также на днях ключи от новых благоустроенных квартир получили 482 жителя города Краснослободска и 366 жителей города Калача-на-Дону.

Всего начиная с 2008 года на территории Волгоградской области ликвидирован аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года, объемом 184 тыс.кв.м. В благоустроенное жилье переехали более 12 тыс. человек. На эти цели было затрачено порядка 6 млрд. рублей, из которых 4 млрд. рублей – средства Фонда ЖКХ.



