Два футбольных клуба Волгограда подвергнут «зачистке»

Кардинальные перемены ожидаются в двух футбольных клубах «Ротор-Волгоград» и «Ротор-Волгоград-2». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на одного из советников главы региона, кадровые «чистки» коснутся руководства клубов и тренерского состава. В частности, пояснил собеседник информагентства, планируется расставание с главным тренером «Ротора-Волгограда» Валерием Есиповым и главным тренером «Ротора-Волгограда-2» Эвальдом Фроловым. На место Валерия Есипова, возможно, будет приглашен Сергей Павлов, который в 90-е годы был главным тренером камышинского «Текстильщика». Затем Сергей Павлов работал в «Сатурне» и «Арсенале», последнее его место работы – казахстанский клуб «Атырау». Волжанина Эвальда Фролова сменит его земляк – Дмитрий Петренко, бывший игрок волжского клуба «Торпедо». Дмитрий Петренко, кстати, был играющим тренером камышинского «Текстильщика», а в 2012 году – тренером волгоградской «Олимпии». В последнее время он тренировал игроков краснодарского клуба «Афипс».

Уже сегодня стало понятно, что в руководстве клуба царит хаос и неразбериха. Так, намеченная на сегодня пресс-конференция для журналистов была отменена без объяснения причин, а затем перенесена на завтра. Между тем, пояснил источник ИА «Высота 102», в руководстве региона уже давно зрело недовольство выступлениями игроков «Ротора-Волгограда». Последней каплей стал проигрыш волгоградского клуба одному из аутсайдеров турнирной таблицы – «Олимпийцу» из Нижнего Новгорода на домашнем поле, который посетили губернатор Андрей Бочаров и волгоградские силовики. Впрочем, как оказалось, похвастаться команде было нечем. Сегодня «Ротор-Волгоград» замыкает последнюю строчку в турнирной таблице ФНЛ.



