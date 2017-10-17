Московские звезды выступят на концерте в Калаче-на-Дону Волгоградской области почти за 4 миллиона рублей

Участие известного певца Дениса Майданова и группы «Кватро» в концерте, посвященном 75-летию начала разгрома советскими войсками фашистских группировок под Сталинградом, обойдутся бюджету Волгоградской области почти в 4 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, так, выступление группы «Кватро» будет стоить около 1,5 миллиона рублей, Дениса Майданова – более 2,2 миллиона рублей. В эту сумму входит оплата авиаперелетов артистов, проживание в гостиницах, транспорт, которым будут пользоваться приглашенные звезды, питание а также обеспечение требований бытового райдера коллективов.

Напомним, праздничные торжества в Калаче-на-Дону пройдут 19-20 ноября. В этом городе Волгоградской области в ноябре 1942 года произошло соединение фронтов и началось контрнаступление наших войск, в результате которого Сталинград был освобожден от фашистских войск.



