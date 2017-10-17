«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области под носом у глав сельских поселений "прописались" сотни нелегалов

Смотрите сегодня в программе: Волгоградская область и США сошлись на почве проблем экологии - актуальные вопросы обсудили в ходе круглого стола. Нелегалы под носом у глав: руководителям муниципальных образований и поселений Волгоградской области рекомендовано в кратчайшие сроки взять под контроль ситуацию с незаконными трудовыми мигрантами. Раскрыть резонансное преступление помогла наблюдательность пенсионера: его с трудом убедили принять обещанное за помощь в поимке преступника вознаграждение. Что это было?: футбольный клуб «Ротор Волгоград» собрал журналистов на пресс-конференцию, но проводить ее не стал.















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