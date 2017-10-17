Чиновники и депутаты задумались над представительским брендом Волгоградской области

Региональный представительский бренд необходим для более успешного продвижения на внутреннем и внешнем рынках местных товаров. Об этом сегодня заявили участники рабочего совещания, состоявшегося в региональном парламенте. По словам вице-спикера думы Сергея Булгакова, - как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе думы, «необходимо повышать узнаваемость волгоградской продукции на полках магазинов. Этому будет способствовать единый для наших товаров формат представления – региональный бренд, своего рода местный знак качества».

Участники мероприятия напомнили, что с 2010 года над решением этой задачи работает общественная организация «Волгоградское качество», которой и учрежден одноименный знак. Им маркируются товары местного производства, прошедшие добровольную сертификацию. Так что основа для создания и внедрения регионального представительского бренда уже есть.

Проведение подобных проектов позволяет увеличить сбыт продукции, участвующей в подобных акциях от 20 до 60%. Это связано с большим доверием населения к продуктам питания, изготовленным на территории проживания. В настоящее время бренд-программы реализуются в 80% субъектов РФ, в том числе в соседних – Воронежской, Саратовской, Ростовской, Астраханской областях. В каждом регионе, который вводил свой знак качества местной продукции, в его позиционировании и продвижении участвуют органы власти.

Волгоградская область должна следовать таким же путём, считает Александр Сиваков. При этом заместитель губернатора отметил, что специальная местная маркировка должна использоваться не только на потребительском рынке, но и в других сферах экономики региона, например, в тяжелой промышленности и туристической отрасли. Волгоградский знак также необходим для экспортоориентированных предприятий и для имиджевого позиционирования всего региона. На совещании предложено создать в ближайшее время экспертную группу по разработке регионального бренда, а полномочия координатора возложить на комитет экономической политики и развития Волгоградской области.



