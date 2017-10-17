Жители Астраханской области страдают от осенней депрессии

Астраханцы рассказали, как осень влияет на работоспособность и какие способы они используют для борьбы с осенним настроением. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Так, 76% респондентов не понаслышке знакомы с сезонной хандрой. Главными её признаками астраханцы назвали сонливость (74%) и упадок сил (62%). Плохое настроение у себя отметила половина опрошенных, а каждого третьего всё раздражает. 54% рассказали, что наступление осени отрицательно повлияло на их работоспособность, в частности, работать стало тяжелее, а 8%, напротив, почувствовали прилив сил.

Каждый четвёртый стал чаще делать перерывы и отвлекаться во время работы, треть выполняют меньше задач, чем обычно. 26% с приходом осени начали игнорировать будильник, а 17% стали чаще опаздывать на работу.

По мнению респондентов, самый действенный способ борьбы с осенней депрессией – крепкий и продолжительный сон. На втором месте – спорт и любая физическая активность, на третьем – отпуск. А также – общение с родными, приём витаминов и насыщенная культурная жизнь. Самые непопулярные способы снять стресс – приём алкоголя, антидепрессантов и походы в солярий. Опрос проводился с 11 по 14 октября порталом Зарплата.ру среди 896 жителей Астрахани.

Фото ИА «Астрахань 24».