Начальник ГУ МВД по Волгоградской области объявил "охоту" на нелегалов









До конца 2017 года ряд отделов МВД в муниципальных районах Волгоградской области усилят временными сводными отрядами полицейских. Об этом сегодня на координационном совещании по обеспечению правопорядка заявил начальник ГУ МВД по региону Александр Кравченко, сообщает ИА «Высота 102». Речь идет о муниципальных образованиях, в которых остро стоит проблема с нелегальными трудовыми мигрантами. При этом генерал-лейтенант выразил удивление политике невмешательства, которую в этом вопросе порой демонстрируют местные власти. «Когда полицейские вместе с сотрудниками ФСБ выезжают в поля и выявляют по 50-70 нелегалов, то трудно себе представить, что участковый уполномоченный или глава поселения не знают о таких фактах», - отметил Александр Кравченко. В зале, к слову, присутствовали руководители многих поселений и муниципальных образований региона, к некоторым из которых, видимо, и было адресовано обращение начальника ГУ МВД по Волгоградской области.

Нелегальные мигранты, по словам Кравченко, несут в себе террористическую угрозу. «Эти и бюджетные деньги, и правопорядок, и тяжкие преступления. В том числе создается очень благоприятная террористическая среда. Об этом не надо никогда забывать. Напряжение сегодня есть. Это не нужно скрывать. Одному богу известно, в каком районе эти «спящие» ячейки будут ждать своего часа. Поэтому важно занимать активную позицию по их выявлению», - заключил главный полицейский региона.

Напомним, в минувшем месяце на полях хутора Степной Городищенского района правоохранители обнаружили порядка 40 нелегалов. Летом в 10 километрах от Иловли были задержали 180 гастарбайтеров без патентов на работу, которые прибыли в Россию из Узбекистана, Китая и Таджикистана. Проживали семьи иностранцев вместе с малолетними детьми прямо в землянках. Аналогичные факты весной этого года были выявлены в Николаевском районе. За 2016 год из Волгоградской области на родину выдворили порядка 500 нелегалов.