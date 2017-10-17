Ректор волгоградского вуза поблагодарил США за санкции против России

С неожиданного признания началось сегодняшнее заседание круглого стола «Актуальные проблемы охраны окружающей среды: опыт Волгоградской области и США», которое сделал директор Волгоградского института управления Игорь Тюменцев. Он заявил присутствующим, что уже выразил через своего американского коллегу профессора Марка Натана Поллинса благодарность экс-президенту Бараку Обаме за введенные санкции в отношении России.

«Мы перестали есть турецкие помидоры, не покупаем американские арбузные семена и так далее и так далее, и начали производить собственную продукцию, выращенную на волгоградских землях», - сказал он. При этом, подчеркнув богатство российских ресурсов и плодородных земель, он отметил, что всем этим «надо заниматься. Чтобы пить чистую воду, есть здоровые экологически чистые продукты».

В обсуждении сегодняшней темы приняли участие экологи и ученые Волгоградской области, Москвы, Саратова, Оренбурга, республики Киргизии.

По словам заместителя председателя волгоградской областной думы, председателя экологического совета при областном парламенте Ирины Соловьевой, в последние годы вопросы экологии стали одними из приоритетных в регионе. Только в плане работы на 2017 год в сфере экологии - свыше тысячи мероприятий: это обращение с отходами и внедрение наилучших технологий, охрана воды и леса, экологическое просвещение и благоустройство территорий. Такого никогда ранее в регионе не было. Общая сумма, которая выделена на их реализацию только в 2017 году, составляет 18 миллиардов рублей. По словам Соловьевой, воплощение в жизнь экологических задач окажет безусловное влияние на здоровье человека, что и является конечной целью этих масштабных планов.

Директор отдела водоснабжения управления гражданской защиты Федерального агентства по охране окружающей среды правительства США Марк Натан Поллинс, который поделился опытом государственного регулирования в области охраны питьевых ресурсов, признался в наличии общих проблем у обеих стран. Он смог убедиться в этом за несколько дней пребывания в Волгоградской области. Что касается его страны, то в течение последних 50 лет в Штатах целенаправленно ведется огромная работа в области охраны окружающей среды, и было «достаточно времени, чтобы улучшить свои практики и изучить ошибки». В настоящее время проблема питьевой воды перешла, по его словам, из задачи муниципальной в задачу правительства США.

Отвечая на вопрос журналиста ИА «Высота 102» о впечатлениях от пребывания в Волгограде, господин Поллинс признался, что много читал о России, изучал историю Сталинградской битвы, и очень хотел бы посмотреть все музеи, которые есть в городе. Ему удалось уже прогуляться по набережной, посетить музей-панораму «Сталинградская битва» и для него это – «большая честь».

На сегодняшнем мероприятии с докладами об обеспечении экологической безопасности на территории Волгоградской области, охране, восстановлении и экологической реабилитации водных объектов, о ситуации в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» выступили представители управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по региону, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, члены экологического совета при Волгоградской областной думе.



