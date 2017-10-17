«Неделю без турникетов» на волгоградском «КАУСТИКе» открыли студенты политехнического колледжа

Студенты Волгоградского политехнического колледжа имени В.И. Вернадского, обучающиеся по специальности «Химическая технология органических веществ», стали первыми участниками очередной всероссийской акции «Неделя без турникетов», в которой второй год подряд принимает участие АО «КАУСТИК». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, студентов профильного колледжа познакомили с оборудованием химической и экологической лабораторий экологического центра аналитического контроля, а также с процессом очистки сточных и промышленных вод на биологических очистных сооружениях одного из крупнейших химических предприятий России.

«В ближайшие дни подробные экскурсии на производство пройдут для студентов двух других учебных заведений областного центра. Будущие лаборанты-экологи, которые сейчас проходят обучение в Волгоградском техникуме энергетики и связи, также посетят лаборатории экологического центра аналитического контроля, а Волгоградский энергетический колледж направит своих воспитанников в цех электроснабжения. Всего за эту неделю в рамках акции «КАУСТИК» посетят более 70 студентов колледжей и техникумов», - сообщили информагентству на предприятии.

Всероссийская «Неделя без турникетов» проводится на территории Волгоградской области второй год подряд в апреле и октябре. Акция направлена на популяризацию специальностей, востребованных в промышленности, повышение престижа труда рабочих и инженеров. Волгоградский «КАУСТИК», на котором работает более пяти тысяч жителей Волгограда и Светлоярского района, уже более 50-ти лет активно сотрудничает с колледжами, училищами, техникумами и университетами. В настоящее время действуют соглашения о социальном партнёрстве «КАУСТИКа» с более чем 30 профильными образовательными учреждениями.



