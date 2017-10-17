К 1 году 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима приговорена гражданка Белашова, которая помогла неустановленной следствием лжецелительнице обмануть жительницу Волжского на 100 тысяч рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Волжского городского суда, Белашову признали виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба. В суде установлено, что в мае этого года она представилась пациенткой некой "целительницы", а затем убедила жительницу Волжского в том, что ей необходимо провести у нее "обряд очищения денег", чтобы избавиться от порчи. Волжанка поверила и отдала Белашовой все свои сбережения в сумме 100 тысяч рублей. Взамен женщина получила набитый газетами сверток. По...

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