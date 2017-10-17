Почти две тысячи жилых домов Волгограда получили тепло





По данным на полдень в Волгограде подключен 2 561 объект, в том числе 1956 многоквартирных домов, 43 больницы, 78 поликлиник, 216 детских садов, 152 школы. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, активно подключается Краснооктябрьский район (56% объектов), Кировский - 47%, Советский - 44%.

Напомним, отопительный сезон на территории Волгограда официально стартовал с понедельника, 16 октября. Ряд социальных объектов в соответствии с поручением губернатора региона начали отапливаться досрочно с начала октября. К концу прошлой недели подтопка осуществлялась в 154 социальных учреждениях. С 16 октября тепло стало поступать всем потребителям.

Готовность к приему теплоносителя по всем социально значимым объектам и городскому жилому фонду составляет 100 процентов. Пуско-наладочные работы будут длиться в течение пяти дней, к окончанию этого срока теплоноситель в полном объеме должен быть подан во все социальные учреждения и многоквартирные дома города. В работу поэтапно будут запущены 121 котельная и 317 тепловых пунктов. К концу недели тепло должно прийти во все многоквартирные дома города. Если батареи в квартире останутся холодными, следует обращаться в свою управляющую компанию, отвечающую за качественную подачу тепла в многоквартирном доме. По заявке жильцов УК должна оперативно провести регулировку внутридомовых систем отопления.



