Волгоградская компания «Чистый город» построит полигон ТБО в Ростовской области

Современные полигон ТКО и сортировочный комплекс будут построены к концу следующего года в Волгодонске. Разрешение на строительство объектов получила компания «ЭкоЦентр», входящая в волгоградскую группу компаний «Чистый город», сообщает ИА «Высота 102». Данный объект станет опорным для всего Волгодонского кластера и обеспечит потребности в размещении и обработке отходов десяти муниципальных образований, включая Волгодонск.

В настоящее время Волгодонской кластер испытывает острую нехватку объектов сферы обращения с ТКО. Действующие полигоны исчерпали свои мощности на 90%. Через два года они полностью выработают свой ресурс. Наличие нового комплекса позволит избежать сложной экологической ситуации в будущем.

В соответствии с концессионным соглашением, заключенном между администрацией города Волгодонска и ООО «ЭкоЦентр» (ГК «Чистый город»), проект будет реализован за счет средств волгоградской компании с привлечением средств Ростовской АЭС, что позволит снизить тариф для населения.

Согласно концессионному соглашению, в состав проекта входит полигон захоронения отходов, мусоросортировочный комплекс, перерабатывающие мощности. Волгоградская компания планирует оптимизацию существующего проекта, что позволит увеличить проектную мощность этих объектов и придать статус многофункционального с учетом дооснащения оборудованием по переработке и обезвреживания широкого спектра отходов.

Справка: Группа компаний «Чистый город» имеет большой опыт работы в сфере строительства объектов твердых коммунальных отходов. В Волгоградской области уже построены и эксплуатируются современные полигоны ТКО в городах Урюпинске, Камышине и Волжском. В ближайшее время крупнейший полигон ТКО откроется в Светлоярском районе. В прошлом году был запущен мусоросортировочный комплекс на территории Республики Калмыкия, ведется проектирование объектов в Астраханской и Омской областях.



