Жителю Волгоградской области вручили сертификат на миллион рублей за помощь в поимке убийцы 5-летней девочки





Сегодня губернатор Андрей Бочаров встретился с жителем Калача-на-Дону Вячеславом Мещеряковым, который оказал помощь в раскрытии убийства 5-летней Сони Четвертновой. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, на встрече также присутствовали руководитель СУ СК по Волгоградской области Михаил Музраев, начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко и прокурор Волгоградской области Михаил Ершов. 73-летнего пенсионера, который отказывался от вознаграждения, поблагодарили за активную гражданскую позицию, а губернатор вручил ему сертификат на 1 миллион рублей. Именно такая сумма была обещана руководством региона за помощь в раскрытии убийства девочки. В то время, когда шли поиски ребенка, пенсионер рассказал, что ранее неоднократно видел с пропавшей девочкой местного жителя, 55-летнего Павла Лукьяненко, также он сообщил о его исчезновении после начала поисковых мероприятий. Мужчина был уверен, что подозреваемый вывез девочку за пределы региона, и сообщил эту информацию в полицию. Впоследствии выяснилось, что именно Лукьяненко убил ребенка. Напомним, 5-летняя девочка пропала 15 сентября, когда гуляла недалеко от дома. Ее искали сотни полицейских, волонтеров, но нашли мертвой. Сосед девочки задушил ребенка и спрятал ее тело в хозпостройке.



