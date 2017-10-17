Журналистов «отфутболили» с пресс-конференции клуба «Ротор-Волгоград»









Заявленная на сегодня пресс-конференция клуба «Ротор - Волгоград» сорвалась в последний момент, когда многочисленные журналисты уже прибыли на мероприятие, сообщает ИА «Высота 102» . После затянувшегося ожидания, во время которого представители СМИ успели поиграть в футбол, было объявлено, что общение руководства «Ротора» с прессой переносится на неопределенный срок. В качестве компенсации было предложено подождать еще полтора – два часа, чтобы после тренировки команды под руководством главного тренера Валерия Есипова получить счастливый шанс поговорить с игроками. Причин срыва пресс-конференции названо не было. Тайной осталась и то, что могло послужить поводом для приглашения журналистов. В любом случае, ответов на накопившиеся вопросы о деятельности футбольного клуба « Ротор - Волгоград» и перспективах улучшения результатов команды – аутсайдера сегодня услышать не удалось. Напомним, после 18-ого тура первенства ФНЛ волгоградская команда находится на последней строчке турнирной таблицы.



