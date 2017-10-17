В Волгограде партия «ПАРНАС» снова пытается «взять» облдуму

Заявка волгоградского отделения партии «ПАРНАС» о проведении референдума направлена в облдуму. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, в документах инициативной группы по проведению референдума речь идет о порядке избрания глав городских округов и муниципальных районов в Волгоградской области.

Референдум предлагается провести по вопросу, изложенному в форме проекта закона «О порядке избрания глав городских округов, глав муниципальных районов в Волгоградской области на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и их месте в системе органов местного самоуправления».

В течение 20 дней регпарламент должен принять решение о соответствии либо несоответствии данной инициативы требованиям статьи 7 закона Волгоградской области «Об областном референдуме».

Отметим, это не первая попытка представителей ПАРНАС инициировать референдум в регионе. Ранее, в мае 2017 года ходатайство по аналогичному вопросу облизбирком также направлял в областную думу, однако депутаты сочли, что представленные документы не соответствуют законодательству.



