Волгоградский облсуд вернул под стражу автоподставщика-«миллионера»





Волгоградский областной суд отменил постановление Центрального районного суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому в мошенничестве Георгию Кадарии. Как сообщили ИА «Высота 102» в облсуде, ранее Центральный районный суд отклонил ходатайство следователя о продлении срока заключения под стражу в отношении Кадарии. Но теперь обвиняемому придется встретить Новый год за решеткой – там он пробудет до 6 января 2018 года. Напомним, Георгий Кадария обвиняется в совершении тяжких преступлений против собственности в сфере страхования в составе организованной группы. По данным следствия, Кадария готовил фиктивные акты и заключения об осмотрах машин, якобы потерпевших аварию. Его сообщник Ковалев - юрист, специализирующийся на делах, связанных с ДТП, обращался в суд и требовал от компаний возмещения ущерба от “аварии” и компенсации судебных издержек, неустоек, затрат на юридические и экспертные услуги. Ущерб от действий «автоподставщиков» исчисляется миллионами. Известно также, что действовали они не одни - обвиняемыми по более ста преступных эпизодам проходят 50 человек. Это аварийные комиссары, владельцы машин, эксперты и бывшие работники страховых компаний.

На свободе находится один из главных организаторов преступной схемы - Олег Бородин. В ноябре прошлого года, когда начались первые задержания, ему удалось ускользнуть. Есть данные, что сейчас он скрывается на Кипре.

Георгий Кадария, кстати, в августе уже сбегал от правоохранителей. Но тогда объявленного в федеральный розыск мужчину быстро задержали. Ковалева, к слову, Центральный районный суд также ранее выпустил из СИЗО.