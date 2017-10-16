В Волгоградской области растет количество пострадавших от отравлений грибами





Еще два человека отравились грибами в Камышине. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб региона, с интоксикацией в больницу попали 59-летний мужчина и его 14-летний внук. На данный момент угрозы их жизни и здоровью нет. Известно, что грибы они собирали сами.

Напомним, что на прошлой неделе в Еланском районе грибами отравились восемь человек - две семьи. Погибла восьмилетняя девочка. По факту ее гибели проводится проверка. Грибы, которыми отравились люди, собирали в одном месте - около села Большой Морец. Предположительно, в лукошки местных жителей попал ядовитый двойник съедобных грибов.