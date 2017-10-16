Волжане «законсервировали» лето





Яркий осенний фестиваль «Консервация лета» объединил более двух тысяч жителей города Волжский Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, таким необычным праздником горожане отметили завершение дачного сезона. В программе - увлекательные конкурсы, занимательные мастер-классы, яркое дефиле и многое другое.





Фестиваль «Консервация лета» стартовал с награждения победителей конкурса на лучшее благоустройство территорий городских учреждений и предприятий. За победу участники получили подарочные сертификаты на посадочный материал. В числе победителей - учреждения дополнительного образования, дошкольные образовательные учреждения, школы и медицинские организации. Церемонию награждения провел глава города Игорь Воронин.





В номинации «Цветы детства» первое место у детского сада № 103 «Умка», в номинации «Цветы жизни» победителем стала городская поликлиника № 5, а в номинации «Школьные годы чудесные» первое место у школы № 28. Лучший парадный вход, по мнению членов комиссии, у Дворца творчества детей и молодёжи. Все участники конкурса отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами.

Игорь Воронин отметил: «Волжане в очередной раз доказали, что окружающий мир можно и нужно менять. Сегодняшний фестиваль - яркий тому пример». Глава города пожелал волжанам дальнейших успехов.

Во время осеннего фестиваля главная площадь города на несколько часов превратилась в осеннюю сказку. Праздничная программа сопровождалась концертом творческих коллективов города. На улицах с необычными фруктовыми названиями были представлены тематические фотозоны, мастер-классы и конкурсы. На улицах «Медовая», «Сладкая» и «Плодовая» гостей праздника угощали домашними сладостями, фруктами, вареньем.





Свои интерактивные площадки представили учреждения образования, городские предприятия и общественные организации. Среди них – МУП «Водоканал», редакция газеты «Волжская правда», Школа социальной активности, товарищества собственников жилья и другие.

«Сад радости» приготовил выставку для тех, кому интересен ландшафтный дизайн. В «Яблоневом сквере» мастера представили ягодные арт-панно, овощные букеты, предметы интерьера, изготовленные из природных материалов.

Московский энергетический институт открыл площадку - парк «Техносфера», где участники фестиваля познакомились с альтернативными источниками энергии. Студенты показали работу солнечных батарей и ветряных мельниц. На «Цитрусовой эстраде» АРТ-Студия «ВИЭПП» представила яркую концертную программу и организовала уголок казачьей культуры. Одним из ярких событий фестиваля стал показ мод от волжского бутика модной одежды «Glance». Модели продемонстрировали новинки сезона.

На улице «Дачной» члены СНТ города представили яркие осенние поделки из овощей и фруктов со своих огородов. Кроме того, дачники преподнесли подарок Волжскому - в рамках проекта «Цветущий город» передали 10 корзин с саженцами роз.

Представители клуба «Обновление» устроили соревнования по арбузному многоборью. В «Ботаника-центре» гости фестиваля освоили основы карвинга – искусства художественной резки из овощей и фруктов.