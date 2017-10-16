В центре Волгограда в аварию попал автобус

Почти 3,7 миллиона рублей будет стоить участие Волгоградской области в мероприятиях финальной жеребьевки ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, средства будут потрачены на проезд в Москву делегации из шести человек и изготовление сувенирной продукции. Так, планируется перелет из пяти человек в классе эконом и проживание их в гостинице категории не ниже трех звезд в транспортной доступности от Кремля не более 1 часа. Один человек отправится в Москву классом бизнес и будет проживать в гостинице категории не ниже четырех звезд в доступности от Кремля не более 30 минут. Также делегация привезет на...