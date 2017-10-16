Многодетные семьи в Волгограде не спешат получать землю под строительство домов в чистом поле

Один из вариантов решения жилищной проблемы для многодетных семей - создание жилищно-строительных кооперативов – предложили члены общественного совета партпроекта «Крепкая семья» в Волгограде. Об этом они заявили, как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградской гордуме, на заседании регионального общественного совета федерального проекта «Крепкая семья». Такая возможность сегодня представляется тем семьям, где хотя бы один из родителей работает в бюджетной сфере. При этом у многодетных семей появляется право получить земельный участок из федерального фонда без торгов, ипотечный кредит без первоначального взноса, власти помогут с подведением инженерных сетей. В этом случае стоимость жилья будет намного ниже рыночной и станет доступной даже многодетным семьям. Члены общественного совета решили провести среди многодетных семей, родители которых работают в бюджетной сфере, разъяснительную работу и оказать им правовую поддержку в создании ЖСК.

По словам члена общественного совета, руководителя общественной организации «Многодетный Волгоград» Марии Филиной, сегодня многие семьи не спешат получать свой земельный участок, так как он предоставляется на территории, где нет коммунальной инфраструктуры. «В итоге получается замкнутый круг, - говорит она. - С одной стороны, инфраструктуры не будет, пока не начнется строительство. С другой стороны, как можно строить, когда нет ни электричества, ни воды, только голое поле. Наверное, арбитром здесь должны выступить депутаты-представители партии».

Как сообщил региональный руководитель проекта «Крепкая семья», депутат волгоградской городской думы Иосиф Ефремов, эти вопросы характерны для всех регионов России и в ближайшее время станут предметом всестороннего обсуждения на заседании круглого стола в Государственной Думе ФС РФ.



