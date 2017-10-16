|Телеком
|16.10.2017 18:03
ПАО «Ростелеком» обеспечило оборудованием мероприятие к 50-летию Мамаева кургана
Накануне в Волгограде прошел торжественный митинг, посвященный 50-летию Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы», который увековечил память сотен тысяч солдат Великой битвы. Помощь в подготовке мероприятия оказало ПАО «Ростелеком», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
По словам директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергея Пулинца, полувековой юбилей величайшего в нашей стране монументального комплекса, посвященного событиям Великой Отечественной войны и защитникам Сталинграда – это важная дата для каждого волгоградца. Для «Ростелекома» значима и почетна возможность поддержать это наполненное глубоким патриотизмом мероприятие, отдать дань памяти героическим защитникам города и внести свой вклад в то, чтобы о памятных датах знали и помнили как можно больше волгоградцев.
Председатель Волгоградской областной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», заместитель директора музея-заповедника «Сталинградская битва, генерал-лейтенант Александр Кутиков высказал благодарность «Ростелкому» за помощь, «за ту социально ответственную стратегию, которой компания придерживается, за простое человеческое понимание и не утраченное чувство патриотизма. Приятно, что в «Ростелекоме» уделяют внимание тем событиям и мероприятиям, которые важны для жителей и которые призваны восстановить связь поколений, объединить их, рассказать молодежи о том, как досталась Победа, кто ее герои и как важно помнить о тех днях истории родного города».
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|Аналитика
|16.10.2017 20:07
Смотрите сегодня в программе: наступает горячая пора для многочисленных ведомств, причастных к процессу ввода в эксплуатацию стадиона «Волгоград Арена». Рецидивист попросил закурить: раскрыто жестокое убийство пенсионера МВД, совершенное среди бела дня в жилом квартале Советского района Волгограда. Судебные тяжбы по делу о возвращении волгоградскому ЦУМу первоначального вида близятся к завершению: владелец незаконных пристроек должен их снести. Старт отопительного сезона: жители Волгограда ждут, что коммунальщики исполнят обещание дать тепло без проблем. Чемпионат Волгоградской области «Грибной охотник» прошел задорно, но без богатой добычи: грибы не уродились из-за сухой осени. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала...
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|Происшествия
|16.10.2017 19:56
Потерпевший аварию автобус попал в непростую дорожную ситуацию в центре города. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, ДТП произошло на проспекте Ленина неподалеку от остановки Комсомольская. Сведений о пострадавших нет. Между тем, сегодня в час пик на первой и второй магистралях произошло сразу несколько ДТП, что стало причиной серьезных пробок в Центральном и Краснооктябрьском районах города.
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|Расследования
|16.10.2017 17:31
Котовский районный суд прекратил уголовное дело в отношении пенсионера Михаила Мазаева, который обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью своей сожительнице. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, дело прекращено в связи с примирением с потерпевшей. Установлено, что пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновал свою сожительницу, облил ее ацетоном и поджег. Женщина получила термические ожоги лица, живота, левой руки, бедер - всего 7% тела. Указанный вред здоровью был определен как средней тяжести. Уже на суде потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела. Женщина сообщила, что ее кавалер полностью загладил причиненный вред, возместил материальный и моральный ущерб. Несмотря...
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|Спорт
|16.10.2017 17:12
Почти 3,7 миллиона рублей будет стоить участие Волгоградской области в мероприятиях финальной жеребьевки ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, средства будут потрачены на проезд в Москву делегации из шести человек и изготовление сувенирной продукции. Так, планируется перелет из пяти человек в классе эконом и проживание их в гостинице категории не ниже трех звезд в транспортной доступности от Кремля не более 1 часа. Один человек отправится в Москву классом бизнес и будет проживать в гостинице категории не ниже четырех звезд в доступности от Кремля не более 30 минут. Также делегация привезет на...
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|Происшествия
|16.10.2017 16:16
Полицейские выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 34-летний житель Центрального района в период с августа по сентябрь текущего года временно зарегистрировал в своей квартире, расположенной по ул. Рокоссовского, одиннадцать граждан Узбекистана. Фактически указанные граждане по месту регистрации не проживали и их местонахождение на территории региона не известно. По факту фиктивной регистрации иностранных граждан проводится проверка. Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность в виде штрафа от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
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|Общество
|16.10.2017 15:56
Соответствующее постановление сегодня подписал глава города Игорь Воронин. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в мэрии города. С 17 октября тепло начнет поступать в квартиры волжан. Подключение объектов производится согласно нормативному документу – «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». К теплоснабжению уже подключены объекты социальной сферы города: детские сады, школы, детдома, интернаты и больницы. Постепенно, согласно графику тепло начнет поступать и в жилые дома волжан. Все пусконаладочные работы планируется завершить в установленные нормативными актами сроки — в течение двух недель, то есть до 31 октября. В этот период будет проводиться поэтапное подключение...
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|Борьба с коррупцией
|16.10.2017 15:10
Прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в учреждениях УФСИН России по Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, в ходе проверки исполнения требований законодательства о противодействии коррупции выявлены случаи предоставления рядом должностных лиц исправительных учреждений региона недостоверных сведений о своем имущественном положении и полученных доходах в 2016 году. Так, в справках о доходах 5 сотрудников КП-3, ЛИУ-15 и ИК-25 отсутствовали сведения о недвижимом и ином имуществе, находящемся в собственности у них или их супругов. К числу такого имущества относятся земельные участки, автомобили, доли в жилых домах и квартирах. 10 должностных лиц ИК-5, ИК-9,...
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|Происшествия
|16.10.2017 15:06
Следственными органами Южного следственного управления на транспорте следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту гибели 60-летней жительницы Палласовки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, она переходила железнодорожное полотно перед проходящим грузовым поездом. Пострадавшая была доставлена в Центральную городскую больницу, где и скончалась. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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|Расследования
|16.10.2017 15:04
Перед судом предстал житель Суровикинского района, “угнавший” сломанный мотоцикл из гаража своего знакомого. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел в одном из поселков еще летом. 21-летний ранее судимый мужчина, распивая в компании пиво, заметил в гараже у своего 17-летнего знакомого мотоцикл. Когда все разошлись, он вернулся в гараж, проникнув туда через затянутое пленкой окно. Затем угонщик выкатил мотоцикл на улицу. Там он обнаружил, что "железный конь" не заводится. Решив не отказываться от задуманного, он покатил транспортное средство прочь из поселка. Сил угонщика хватило на четыре километра, затем он спрятал...
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|Общество
|16.10.2017 15:03
Стихийные пожары, полыхавшие в сентябре на территории Дубовского района, произошли, в том числе, на землях областных депутатов. Фамилию одного из народных избранников, семье которого принадлежит один из таких крупных земельных наделов, озвучили на последнем парламентском часе в облдуме, сообщает ИА «Высота 102». «Это Мурылев», - ответил на вопрос депутата Александра Осипова о принадлежности брошенного поля, где полыхал пожар, глава администрации Дубовского района Александр Ляшенко. Примечательно, что представители ГУ МЧС по региону, присутствовавшие при обсуждении, отказались называть «громкие имена», предложив этот сделать руководителю муниципального образования. Собственником земельного участка площадью 5,5 тысячи гектаров в Оленьевском сельском поселении является сын областного парламентария Геннадия Мурылева....
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|Экономика
|16.10.2017 14:28
Одну из крупнейших в России учебно-тренировочных баз открыла на базе городского водоканала «Олимпийская» в Дзержинском районе Волгограда компания «Концессии водоснабжения» открыла. Полигон состоит из 8 учебно-тренировочных дорожек, что делает его вторым по величине профессиональным полигоном среди российских водоканалов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, роль возведенного комплекса в подготовке специалистов трудно переоценить. Наличие собственной стационарной тренировочной базы позволит компании решить сразу несколько задач. Это - проведение конкурсов профессионального мастерства разного уровня (областных и федеральных) и обмен колоссальным практическим опытом между лучшими водоканалами страны. Собственный полигон позволит также повышать профессиональную квалификацию своих работников. «Наличие стационарного постоянно...
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|Общество
|16.10.2017 14:20
Депутату Госдумы от Волгоградской области Ирине Гусевой напомнили про обещанные людям «золотые горы»
Волгоградские избиратели, проживающие в Тракторозаводском районе Волгограда, уже отчаялись встретиться со своим депутатом Госдумы от их округа Ириной Гусевой. Последний раз, - сообщили они журналистам ИА «Высота 102», - они лицезрели ее перед выборами в высший законодательный орган страны. Обещала она им «золотые горы», да, видимо, забыла. Однако люди помнят многочисленные посулы народной слуги. Да толку-то что, что помнят? В настоящее время, по словам жильцов многоэтажек по проспекту имени Ленина, 225, 227, от встреч парламентарий всячески уклоняется. При этом золотых гор, как рассказывают горожане, им и не надо вовсе. Просили они тогда кандидатшу в депутаты только о двух вещах. Сделать...
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|Экономика
|16.10.2017 14:07
Волгоградская область удерживает лидирующие позиции по производству овощей в коллективном секторе, который дает большую часть валового сбора. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете сельского хозяйства региона, если в 2016 году в коллективных хозяйствах на сегодняшний день было собрано и реализовано 485 тыс. тонн овощной продукции, то в этом году показатели выросли до 575,5 тыс. тонн. Урожайность овощных культур выросла благодаря внедрению новых технологий, использованию продуктивных сортов и капельного орошения: если в 2016 году она составляла 323,5 центнеров с гектара, то сегодня в целом по области - 332,2 ц/га. Традиционно в волгоградской «овощной корзинке» из культур, выращиванием которых занимаются сельхозтоваропроизводители,...
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|Общество
|16.10.2017 13:57
В Калаче-на-Дону Волгоградской области отпраздновали новоселье последние обитатели аварийных бараков
366 человек из 21 аварийного дома переедут в благоустроенные жилые помещения - четыре дома построены в Калаче-на-Дону Волгоградской области в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете строительства. Трехэтажные здания в Калаче-на-Дону возведены по проектам, прошедшим государственную экспертизу. Квартиры полностью готовы к заселению – выполнена полноценная отделка, установлено необходимое инженерное оборудование, приборы учета коммунальных ресурсов, благоустроена прилегающая территория, установлены детские площадки. Квартиры имеют автономные источники теплоснабжения, что позволяет жильцам регулировать температуру в помещениях. По программе переселения в Калачевском районе построено 8 новых объектов, что позволило переселить...
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|Политика
|16.10.2017 13:19
В Волгоградскую городскую думу поступил проект новой схемы избирательных округов. Как сообщает ИА «Высота 102», автором долгожданного для одних, и судьбоносного для других депутатов проекта является территориальный избирком Кировского района, исполняющий полномочия городской комиссии. Официальное внесение документа в представительное собрание, вероятно, от имени главы города, ожидается завтра, 17 октября. Напомним, в сентября текущего года нардепы приняли поправки в Устав Волгограда, согласно которым со следующего созыва думы численность депутатского корпуса сокращается с 48 до 36 человек. Количество избирательных округов оптимизировано с 24 до 18, каждый из которых увеличился примерно на 7-9 тысяч избирателей. Выборы нового созыва думы пройдут в...
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