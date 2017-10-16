







Накануне в Волгограде прошел торжественный митинг, посвященный 50-летию Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы», который увековечил память сотен тысяч солдат Великой битвы. Помощь в подготовке мероприятия оказало ПАО «Ростелеком», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.

По словам директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергея Пулинца, полувековой юбилей величайшего в нашей стране монументального комплекса, посвященного событиям Великой Отечественной войны и защитникам Сталинграда – это важная дата для каждого волгоградца. Для «Ростелекома» значима и почетна возможность поддержать это наполненное глубоким патриотизмом мероприятие, отдать дань памяти героическим защитникам города и внести свой вклад в то, чтобы о памятных датах знали и помнили как можно больше волгоградцев.

Председатель Волгоградской областной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», заместитель директора музея-заповедника «Сталинградская битва, генерал-лейтенант Александр Кутиков высказал благодарность «Ростелкому» за помощь, «за ту социально ответственную стратегию, которой компания придерживается, за простое человеческое понимание и не утраченное чувство патриотизма. Приятно, что в «Ростелекоме» уделяют внимание тем событиям и мероприятиям, которые важны для жителей и которые призваны восстановить связь поколений, объединить их, рассказать молодежи о том, как досталась Победа, кто ее герои и как важно помнить о тех днях истории родного города».

Военно-патриотические проекты – важная составляющая работы компании в сфере корпоративной социальной ответственности. Телеком-оператор на долгосрочной основе реализует подобные программы на всей территории предоставления своих услуг, руководствуясь идеологией «РОСТ. Рост личности. Рост общества. Рост бизнеса», расширяя социальное партнерство и повышая уровень доверия абонентов к компании.



