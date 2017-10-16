Полицейские выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 34-летний житель Центрального района в период с августа по сентябрь текущего года временно зарегистрировал в своей квартире, расположенной по ул. Рокоссовского, одиннадцать граждан Узбекистана. Фактически указанные граждане по месту регистрации не проживали и их местонахождение на территории региона не известно.

По факту фиктивной регистрации иностранных граждан проводится проверка. Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность в виде штрафа от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.



