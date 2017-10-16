В Волжском для жилого фонда стартует отопительный сезон 2017-2018 года

Соответствующее постановление сегодня подписал глава города Игорь Воронин. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в мэрии города. С 17 октября тепло начнет поступать в квартиры волжан. Подключение объектов производится согласно нормативному документу – «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». К теплоснабжению уже подключены объекты социальной сферы города: детские сады, школы, детдома, интернаты и больницы. Постепенно, согласно графику тепло начнет поступать и в жилые дома волжан.

Все пусконаладочные работы планируется завершить в установленные нормативными актами сроки — в течение двух недель, то есть до 31 октября. В этот период будет проводиться поэтапное подключение потребителей и устанавливаться гидравлический и температурный режимы работы тепловых сетей.

Во все дома подается отопление согласно постановлению главы города? Как пояснили информагентству в ООО «Волжские теплосети», да, но многоквартирные дома и другие объекты должны иметь акт и паспорт готовности к отопительному периоду. Данные документы подтверждают, что в межотопительный период были сделаны все необходимые работы во внутридомовых системах, в том числе опрессовка и промывка.

И второй вопрос, который волнует волжан: что делать и куда жаловаться, если отопление так и не включают? Специалисты ООО «Волжские теплосети» пояснили, что причин, по которым батареи холодные, может быть две. Первая - завоздушенность, вторая - вмешательство самих жильцов, когда без проекта меняются радиаторы. «Если холодно только в вашем доме, а батареи соседей давно горячие, то вполне возможно, что все дело в обычной воздушной пробке в сетях. Эту проблему должны помочь решить в вашей обслуживающей организации. Начать можно со звонка по телефону, тогда у управляющей компании есть шанс оперативно отреагировать и устранить неполадки», - пояснили на предприятии.