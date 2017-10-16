Прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в учреждениях УФСИН России по Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, в ходе проверки исполнения требований законодательства о противодействии коррупции выявлены случаи предоставления рядом должностных лиц исправительных учреждений региона недостоверных сведений о своем имущественном положении и полученных доходах в 2016 году. Так, в справках о доходах 5 сотрудников КП-3, ЛИУ-15 и ИК-25 отсутствовали сведения о недвижимом и ином имуществе, находящемся в собственности у них или их супругов. К числу такого имущества относятся земельные участки, автомобили, доли в жилых домах и квартирах. 10 должностных лиц ИК-5, ИК-9, ИК-12, ЛИУ-15, ЛИУ-23 и ИК-28 не указали в своих справках сведения о доходах, полученных от продажи имущества, или по предыдущим местам работы, а так же занизили или укрыли доходы своих супругов. В адрес начальника УФСИН России по Волгоградской области внесено представление. По результатам его рассмотрения 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Вопрос о применении меры дисциплинарного характера к остальным сотрудникам будет решен в ближайшее время на специальной комиссии УФСИН России по Волгоградской области.



