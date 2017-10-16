Перед судом предстал житель Суровикинского района, “угнавший” сломанный мотоцикл из гаража своего знакомого. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел в одном из поселков еще летом. 21-летний ранее судимый мужчина, распивая в компании пиво, заметил в гараже у своего 17-летнего знакомого мотоцикл. Когда все разошлись, он вернулся в гараж, проникнув туда через затянутое пленкой окно. Затем угонщик выкатил мотоцикл на улицу. Там он обнаружил, что "железный конь" не заводится. Решив не отказываться от задуманного, он покатил транспортное средство прочь из поселка. Сил угонщика хватило на четыре километра, затем он спрятал его в кювете, для надежности замаскировав ветками.

Но вскоре полицейские нашли украденный транспорт, а на нем обнаружили отпечатки похитителя. Выведенный на чистую воду мужчина признался в угоне. И объяснил, что собирался разобрать мотоцикл на запчасти и продать их.

Сейчас уголовное дело о краже имущества рассматривается в Суровикинском районном суде, похитителю грозит до пяти лет тюрьмы