



Одну из крупнейших в России учебно-тренировочных баз открыла на базе городского водоканала «Олимпийская» в Дзержинском районе Волгограда компания «Концессии водоснабжения» открыла. Полигон состоит из 8 учебно-тренировочных дорожек, что делает его вторым по величине профессиональным полигоном среди российских водоканалов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, роль возведенного комплекса в подготовке специалистов трудно переоценить. Наличие собственной стационарной тренировочной базы позволит компании решить сразу несколько задач. Это - проведение конкурсов профессионального мастерства разного уровня (областных и федеральных) и обмен колоссальным практическим опытом между лучшими водоканалами страны.

Собственный полигон позволит также повышать профессиональную квалификацию своих работников. «Наличие стационарного постоянно действующего полигона позволяет системно отрабатывать технологии работы на сетях, что увеличивает оперативность проведения работ и скорость принятия решений. В контексте масштабных задач, стоящих перед компанией, это насущная и ежедневная необходимость», - отметили в «Концессиях водоснабжения».

Кроме того, стало возможным реализовывать программы обучения для новых сотрудников и студентов профильных вузов. «Практическая часть обучения – важная часть профессионального образования. Сотрудничество с профильными вузами позволит усилить практическую подготовку новых кадров. А с появлением учебного центра компании, который сейчас строится, специалисты смогут пройти полноценное теоретическое и практическое обучение (или повышение квалификации) по всем специальностям водоснабжения и водоотведения.

В компании отмечают, что создание полигона не предусмотрено инвестиционной программой компании, равно как и не может финансироваться за счет тарифа водоканала как коммунального предприятия. Но сотрудники цехов нашли выход. Восемь учебных дорожек второго по величине учебно-тренировочного полигона в стране были созданы силами самих сотрудников компании в свободное от работы время. Следующая их цель – со временем благоустроить территорию полигона, чтобы использовать его не только в собственных целях, но и для приема команд из других водоканалов.





Открытие полигона нельзя было бы считать состоявшимся без проведения конкурса профессионального мастерства среди сотрудников «Концессии водоснабжения». Рабочие компании соревновались за право стать первыми среди коллег в следующих номинациях:

- «Лучшая бригада АВР на водопроводных сетях»;

- «Лучшая бригада АВР на канализационных сетях»;

- «Лучший молодой слесарь АВР на водопроводных сетях»;

- «Лучший молодой слесарь АВР на канализационных сетях»;

- «Лучший электрогазосварщик».

Конкурсная программа длилась более пяти часов. Участники, болельщики и гости имели возможность не только проявить все свои навыки в профессиональной сфере и от души поболеть за собственных коллег, но и подкрепиться вкусной солдатской кашей с горячим чаем.

«Специалисты «Концессии водоснабжения» уже становились лучшими в региональном этапе Первого Российского Чемпионата профессионального мастерства предприятий водопроводно-коммунального хозяйства RUSSIAN WATER CUP, который прошел весной 2016 года. А уже в июле 2017 года команда «Концессий водоснабжения» впервые приняла участие VIII Открытом отраслевом конкурсе профессионального мастерства работников сферы водоснабжения и водоотведения «Мастер-2017» в Оренбурге. Оттуда наши сотрудники привезли сразу две награды – серебро и бронзу. Возведение собственной учебно-тренировочной базы станет залогом будущих профессиональных побед и дальнейшего совершенствования качества предоставляемых волгоградцам услуг», - считают в компании.



