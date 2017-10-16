|Экономика
|16.10.2017 14:28
«Концессии водоснабжения» открыли в Волгограде учебно-тренировочный полигон
Одну из крупнейших в России учебно-тренировочных баз открыла на базе городского водоканала «Олимпийская» в Дзержинском районе Волгограда компания «Концессии водоснабжения» открыла. Полигон состоит из 8 учебно-тренировочных дорожек, что делает его вторым по величине профессиональным полигоном среди российских водоканалов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, роль возведенного комплекса в подготовке специалистов трудно переоценить. Наличие собственной стационарной тренировочной базы позволит компании решить сразу несколько задач. Это - проведение конкурсов профессионального мастерства разного уровня (областных и федеральных) и обмен колоссальным практическим опытом между лучшими водоканалами страны.
Собственный полигон позволит также повышать профессиональную квалификацию своих работников. «Наличие стационарного постоянно действующего полигона позволяет системно отрабатывать технологии работы на сетях, что увеличивает оперативность проведения работ и скорость принятия решений. В контексте масштабных задач, стоящих перед компанией, это насущная и ежедневная необходимость», - отметили в «Концессиях водоснабжения».
Кроме того, стало возможным реализовывать программы обучения для новых сотрудников и студентов профильных вузов. «Практическая часть обучения – важная часть профессионального образования. Сотрудничество с профильными вузами позволит усилить практическую подготовку новых кадров. А с появлением учебного центра компании, который сейчас строится, специалисты смогут пройти полноценное теоретическое и практическое обучение (или повышение квалификации) по всем специальностям водоснабжения и водоотведения.
В компании отмечают, что создание полигона не предусмотрено инвестиционной программой компании, равно как и не может финансироваться за счет тарифа водоканала как коммунального предприятия. Но сотрудники цехов нашли выход. Восемь учебных дорожек второго по величине учебно-тренировочного полигона в стране были созданы силами самих сотрудников компании в свободное от работы время. Следующая их цель – со временем благоустроить территорию полигона, чтобы использовать его не только в собственных целях, но и для приема команд из других водоканалов.
Открытие полигона нельзя было бы считать состоявшимся без проведения конкурса профессионального мастерства среди сотрудников «Концессии водоснабжения». Рабочие компании соревновались за право стать первыми среди коллег в следующих номинациях:
- «Лучшая бригада АВР на водопроводных сетях»;
- «Лучшая бригада АВР на канализационных сетях»;
- «Лучший молодой слесарь АВР на водопроводных сетях»;
- «Лучший молодой слесарь АВР на канализационных сетях»;
- «Лучший электрогазосварщик».
Конкурсная программа длилась более пяти часов. Участники, болельщики и гости имели возможность не только проявить все свои навыки в профессиональной сфере и от души поболеть за собственных коллег, но и подкрепиться вкусной солдатской кашей с горячим чаем.
«Специалисты «Концессии водоснабжения» уже становились лучшими в региональном этапе Первого Российского Чемпионата профессионального мастерства предприятий водопроводно-коммунального хозяйства RUSSIAN WATER CUP, который прошел весной 2016 года. А уже в июле 2017 года команда «Концессий водоснабжения» впервые приняла участие VIII Открытом отраслевом конкурсе профессионального мастерства работников сферы водоснабжения и водоотведения «Мастер-2017» в Оренбурге. Оттуда наши сотрудники привезли сразу две награды – серебро и бронзу. Возведение собственной учебно-тренировочной базы станет залогом будущих профессиональных побед и дальнейшего совершенствования качества предоставляемых волгоградцам услуг», - считают в компании.
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|Телеком
|16.10.2017 18:03
Накануне в Волгограде прошел торжественный митинг, посвященный 50-летию Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы», который увековечил память сотен тысяч солдат Великой битвы. Помощь в подготовке мероприятия оказало ПАО «Ростелеком», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. По словам директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергея Пулинца, полувековой юбилей величайшего в нашей стране монументального комплекса, посвященного событиям Великой Отечественной войны и защитникам Сталинграда – это важная дата для каждого волгоградца. Для «Ростелекома» значима и почетна возможность поддержать это наполненное глубоким патриотизмом мероприятие, отдать дань памяти героическим защитникам города и внести свой вклад в то, чтобы о памятных датах знали и...
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|16.10.2017 17:31
Котовский районный суд прекратил уголовное дело в отношении пенсионера Михаила Мазаева, который обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью своей сожительнице. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, дело прекращено в связи с примирением с потерпевшей. Установлено, что пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновал свою сожительницу, облил ее ацетоном и поджег. Женщина получила термические ожоги лица, живота, левой руки, бедер - всего 7% тела. Указанный вред здоровью был определен как средней тяжести. Уже на суде потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела. Женщина сообщила, что ее кавалер полностью загладил причиненный вред, возместил материальный и моральный ущерб. Несмотря...
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|Спорт
|16.10.2017 17:12
Почти 3,7 миллиона рублей будет стоить участие Волгоградской области в мероприятиях финальной жеребьевки ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, средства будут потрачены на проезд в Москву делегации из шести человек и изготовление сувенирной продукции. Так, планируется перелет из пяти человек в классе эконом и проживание их в гостинице категории не ниже трех звезд в транспортной доступности от Кремля не более 1 часа. Один человек отправится в Москву классом бизнес и будет проживать в гостинице категории не ниже четырех звезд в доступности от Кремля не более 30 минут. Также делегация привезет на...
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|Происшествия
|16.10.2017 16:16
Полицейские выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 34-летний житель Центрального района в период с августа по сентябрь текущего года временно зарегистрировал в своей квартире, расположенной по ул. Рокоссовского, одиннадцать граждан Узбекистана. Фактически указанные граждане по месту регистрации не проживали и их местонахождение на территории региона не известно. По факту фиктивной регистрации иностранных граждан проводится проверка. Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность в виде штрафа от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
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|Общество
|16.10.2017 15:56
Соответствующее постановление сегодня подписал глава города Игорь Воронин. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в мэрии города. С 17 октября тепло начнет поступать в квартиры волжан. Подключение объектов производится согласно нормативному документу – «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». К теплоснабжению уже подключены объекты социальной сферы города: детские сады, школы, детдома, интернаты и больницы. Постепенно, согласно графику тепло начнет поступать и в жилые дома волжан. Все пусконаладочные работы планируется завершить в установленные нормативными актами сроки — в течение двух недель, то есть до 31 октября. В этот период будет проводиться поэтапное подключение...
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|Борьба с коррупцией
|16.10.2017 15:10
Прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в учреждениях УФСИН России по Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, в ходе проверки исполнения требований законодательства о противодействии коррупции выявлены случаи предоставления рядом должностных лиц исправительных учреждений региона недостоверных сведений о своем имущественном положении и полученных доходах в 2016 году. Так, в справках о доходах 5 сотрудников КП-3, ЛИУ-15 и ИК-25 отсутствовали сведения о недвижимом и ином имуществе, находящемся в собственности у них или их супругов. К числу такого имущества относятся земельные участки, автомобили, доли в жилых домах и квартирах. 10 должностных лиц ИК-5, ИК-9,...
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|Происшествия
|16.10.2017 15:06
Следственными органами Южного следственного управления на транспорте следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту гибели 60-летней жительницы Палласовки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, она переходила железнодорожное полотно перед проходящим грузовым поездом. Пострадавшая была доставлена в Центральную городскую больницу, где и скончалась. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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|Расследования
|16.10.2017 15:04
Перед судом предстал житель Суровикинского района, “угнавший” сломанный мотоцикл из гаража своего знакомого. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел в одном из поселков еще летом. 21-летний ранее судимый мужчина, распивая в компании пиво, заметил в гараже у своего 17-летнего знакомого мотоцикл. Когда все разошлись, он вернулся в гараж, проникнув туда через затянутое пленкой окно. Затем угонщик выкатил мотоцикл на улицу. Там он обнаружил, что "железный конь" не заводится. Решив не отказываться от задуманного, он покатил транспортное средство прочь из поселка. Сил угонщика хватило на четыре километра, затем он спрятал...
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|Общество
|16.10.2017 15:03
Стихийные пожары, полыхавшие в сентябре на территории Дубовского района, произошли, в том числе, на землях областных депутатов. Фамилию одного из народных избранников, семье которого принадлежит один из таких крупных земельных наделов, озвучили на последнем парламентском часе в облдуме, сообщает ИА «Высота 102». «Это Мурылев», - ответил на вопрос депутата Александра Осипова о принадлежности брошенного поля, где полыхал пожар, глава администрации Дубовского района Александр Ляшенко. Примечательно, что представители ГУ МЧС по региону, присутствовавшие при обсуждении, отказались называть «громкие имена», предложив этот сделать руководителю муниципального образования. Собственником земельного участка площадью 5,5 тысячи гектаров в Оленьевском сельском поселении является сын областного парламентария Геннадия Мурылева....
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|Общество
|16.10.2017 14:20
Депутату Госдумы от Волгоградской области Ирине Гусевой напомнили про обещанные людям «золотые горы»
Волгоградские избиратели, проживающие в Тракторозаводском районе Волгограда, уже отчаялись встретиться со своим депутатом Госдумы от их округа Ириной Гусевой. Последний раз, - сообщили они журналистам ИА «Высота 102», - они лицезрели ее перед выборами в высший законодательный орган страны. Обещала она им «золотые горы», да, видимо, забыла. Однако люди помнят многочисленные посулы народной слуги. Да толку-то что, что помнят? В настоящее время, по словам жильцов многоэтажек по проспекту имени Ленина, 225, 227, от встреч парламентарий всячески уклоняется. При этом золотых гор, как рассказывают горожане, им и не надо вовсе. Просили они тогда кандидатшу в депутаты только о двух вещах. Сделать...
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|Экономика
|16.10.2017 14:07
Волгоградская область удерживает лидирующие позиции по производству овощей в коллективном секторе, который дает большую часть валового сбора. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете сельского хозяйства региона, если в 2016 году в коллективных хозяйствах на сегодняшний день было собрано и реализовано 485 тыс. тонн овощной продукции, то в этом году показатели выросли до 575,5 тыс. тонн. Урожайность овощных культур выросла благодаря внедрению новых технологий, использованию продуктивных сортов и капельного орошения: если в 2016 году она составляла 323,5 центнеров с гектара, то сегодня в целом по области - 332,2 ц/га. Традиционно в волгоградской «овощной корзинке» из культур, выращиванием которых занимаются сельхозтоваропроизводители,...
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|Общество
|16.10.2017 13:57
В Калаче-на-Дону Волгоградской области отпраздновали новоселье последние обитатели аварийных бараков
366 человек из 21 аварийного дома переедут в благоустроенные жилые помещения - четыре дома построены в Калаче-на-Дону Волгоградской области в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете строительства. Трехэтажные здания в Калаче-на-Дону возведены по проектам, прошедшим государственную экспертизу. Квартиры полностью готовы к заселению – выполнена полноценная отделка, установлено необходимое инженерное оборудование, приборы учета коммунальных ресурсов, благоустроена прилегающая территория, установлены детские площадки. Квартиры имеют автономные источники теплоснабжения, что позволяет жильцам регулировать температуру в помещениях. По программе переселения в Калачевском районе построено 8 новых объектов, что позволило переселить...
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|Политика
|16.10.2017 13:19
В Волгоградскую городскую думу поступил проект новой схемы избирательных округов. Как сообщает ИА «Высота 102», автором долгожданного для одних, и судьбоносного для других депутатов проекта является территориальный избирком Кировского района, исполняющий полномочия городской комиссии. Официальное внесение документа в представительное собрание, вероятно, от имени главы города, ожидается завтра, 17 октября. Напомним, в сентября текущего года нардепы приняли поправки в Устав Волгограда, согласно которым со следующего созыва думы численность депутатского корпуса сокращается с 48 до 36 человек. Количество избирательных округов оптимизировано с 24 до 18, каждый из которых увеличился примерно на 7-9 тысяч избирателей. Выборы нового созыва думы пройдут в...
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|Спорт
|16.10.2017 13:04
Рабочая группа по контролю за вводом в строй стадионов к ЧМ-2018 инспектирует сегодня состояние дел на стройплощадке стадиона «Волгоград Арена», сообщает ИА «Высота 102». Группу, которая создана при координационном совете по подготовке и проведению Кубка конфедераций - 2017 и Чемпионата мира по футболу – 2018, возглавляет первый заместитель главы Минстроя РФ Леонид Ставицкий, участие в обходе стадиона принимает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Специалисты, в том числе представители министерства спорта, федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ФАУ «Роскапстрой», ФГУП «Строй-инжиниринг» проводят серию выездных совещаний в регионах, на территории...
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|Общество
|16.10.2017 12:55
ГУЗ «Родильный дом № 4» привлечено к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Центральный районный суд Волгограда, учреждение здравоохранения должно выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей за отсутствие горячей воды. Этот факт был выявлен в ходе проверки управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, которая зафиксировала отсутствие горячей воды и водонагревательных устройств в помещениях филиала №2 ГУЗ "Роддом №4". Хотя впоследствии электроводонагреватель и был установлен, данное нарушение, установил суд, ставило под угрозу здоровье и санитарно-эпидемическое благополучие пациентов роддома. Постановление суда в законную силу не вступило.
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16 октября 15:10
16 октября 15:03
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«Концессии водоснабжения» открыли в Волгограде учебно-тренировочный полигон 11
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