В Волгоградской области собрано рекордное количество овощей

Волгоградская область удерживает лидирующие позиции по производству овощей в коллективном секторе, который дает большую часть валового сбора. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете сельского хозяйства региона, если в 2016 году в коллективных хозяйствах на сегодняшний день было собрано и реализовано 485 тыс. тонн овощной продукции, то в этом году показатели выросли до 575,5 тыс. тонн. Урожайность овощных культур выросла благодаря внедрению новых технологий, использованию продуктивных сортов и капельного орошения: если в 2016 году она составляла 323,5 центнеров с гектара, то сегодня в целом по области - 332,2 ц/га. Традиционно в волгоградской «овощной корзинке» из культур, выращиванием которых занимаются сельхозтоваропроизводители, лидирует лук - реализовано 323 тыс. тонн, морковь - 101 тыс. тонн, томаты - 47,7 тыс. тонн. За три года Волгоградской области удалось вернуть славу всероссийского огорода, - заявляют в пресс-службе. Кроме того, Волгоградская область одной из первых в стране вошла в федеральный пилотный проект по развитию мелиорации: в 2017 году впервые за новейшую историю региона на эти цели выделено порядка 640 млн рублей, 480 млн из них — средства федерального бюджета. Это в 2,5 раза больше, чем в целом за прошедшие три года. С 2014 года орошаемые площади увеличились на 40%, в текущем году уже построено шесть тысяч гектаров орошения, что в три раза превышает показатели прошлых лет.



